Họp với Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng nêu con số đáng lo về thiệt hại do mưa lũ

Tại cuộc họp trực tuyến sáng 29-10 với Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, báo cáo tình hình thiệt hại và công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn, đồng thời đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục và đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai.

66.813 hộ dân bị ngập

Theo ông Ấn, đến thời điểm hiện tại, mực nước trên các sông của Đà Nẵng vẫn chưa rút so với đêm 28-10.

Nếu tiếp tục mưa lớn, nước có thể dâng thêm; dự báo đến ngày mai nước mới bắt đầu rút. Toàn thành phố hiện có 10 xã bị cô lập hoàn toàn; công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Khu dân cư ở xã Hòa Vang ngập sâu

Theo báo cáo của Chi cục quản lý tài nguyên nước và thủy lợi Đà Nẵng, đến sáng 29-10, do mưa lớn nên một số xã, phường bị ngập. Số hộ dân ngập do mưa lớn là 66.813 hộ.

10 xã bị cô lập gồm: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.

Thống kê sơ bộ cho thấy, mưa lũ đã làm 6 người chết, 4 người mất tích và 19 người bị thương. Đặc biệt, một vụ ngạt khí do sử dụng máy phát điện trong nhà kín khiến 8 người bị nạn, trong đó 4 người tử vong, 4 người còn lại đang được điều trị trong tình trạng rất nặng.

Ngoài ra, 13 căn nhà bị sập, 44 căn hư hỏng, khoảng 38 ha lúa và 234ha rau màu bị thiệt hại; gần 4.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Hệ thống giao thông cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, gần 1,9 km đường bị sạt lở, hư hỏng, với khối lượng đất đá trôi sụt ước tính 63.000 m³.

Đáng chú ý, tại đê sông Ly Ly, một đoạn dài khoảng 20 m bị vỡ, khiến 48 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Đến sáng 29-10, còn hơn 66.000 ngôi nhà ở Đà Nẵng ngập trong nước lũ

Ngay từ đầu đợt mưa lũ, TP Đà Nẵng đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, thành lập Ban Chỉ huy tiền phương, huy động 100% lực lượng túc trực tại các khu vực trọng điểm. Lực lượng công an, quân đội và Quân khu 5 đều được điều động tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo ông Ấn, nhiều tuyến đường tỉnh và đường thôn có địa hình thấp, dễ bị chia cắt khi lũ lớn, gây khó khăn cho việc tiếp cận cứu hộ và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Công an Đà Nẵng phát lương thực cho người dân vùng ngập lụt

Đề xuất Trung ương bổ sung kinh phí cải tạo cầu, đường

Đại diện chính quyền thành phố đề xuất Thủ tướng bổ sung kinh phí từ Trung ương để nâng cấp, cải tạo các tuyến đường và cầu trọng điểm, hạn chế nguy cơ cô lập dân cư trong các đợt bão lũ tiếp theo.

"Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương khơi thông các tuyến đường độc đạo, đảm bảo giao thông ở mức có thể. Tuy nhiên, một số điểm sạt lở nghiêm trọng – có nơi sụt gần nửa quả núi – chưa thể khắc phục ngay vì nguy hiểm cho lực lượng thi công. Việc này cần thời gian và hỗ trợ chuyên môn" - ông Ấn nói.

Thành phố cũng khẳng định sẽ triển khai di dời, tái định cư ngay sau khi lũ rút đối với các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Bên cạnh đó, ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án phòng chống dịch bệnh, bảo đảm không để phát sinh dịch sau mưa lũ.

Ngoài ra, ông cũng báo cáo Thủ tướng về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực ven biển giáp Hội An, đề nghị sớm có chuyên gia khảo sát và đầu tư xử lý quy mô lớn.