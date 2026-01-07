Cười ra nước mắt với muôn kiểu chống rét tại Hà Nội: đến khách Tây cũng phải nhập gia tùy tục khoác áo Grab

"Cười ra nước mắt" với muôn kiểu chống rét tại Hà Nội

Ghi nhận chiều ngày 6/1, tại các trục đường hướng tâm như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... dòng phương tiện di chuyển chậm chạp hơn thường lệ. Dù không mưa, nhưng hầu hết người đi xe máy đều khoác lên mình những chiếc áo mưa cánh dơi dày dặn. Đây được xem là "bảo bối" hiệu quả nhất để ngăn những luồng gió lạnh buốt luồn vào cơ thể.

Tại đường Nguyễn Đình Thi ven hồ Tây, gió rét khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, đặc biệt là những người chở nhiều đồ khi di chuyển.

Hình ảnh người dân đội mũ bảo hiểm kín mít khi di chuyển tại đường Trích Sài.

Trong cái lạnh "cắt da cắt thịt", nhiều người phải tìm cách sưởi ấm tạm thời. Dọc một số vỉa hè tại đường Hoàng Quốc Việt, các đống lửa nhỏ được nhóm lên để chống chọi với giá lạnh.

Ông Trần Văn Bảy (xe ôm tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt) ngồi co ro bên đống lửa, chốc chốc lại đưa đôi bàn tay sạm đen hơ trên ngọn lửa bập bùng, tâm sự: "Lạnh thế này khách đi xe cũng ít, họ toàn gọi taxi hoặc đi xe buýt cho ấm. Ngồi đợi khách mà răng va vào nhau lập cập. Nếu không có đống lửa này chắc tôi phải bỏ về sớm chứ không trụ nổi."

Khu vực gần cột cờ Hà Nội, một nhóm học sinh với những chiếc áo phao đại hàn dày cộp, khăn len quấn kín mít chỉ hở đôi mắt vẫn tỏ ra hào hứng khi vui chơi.

Vốn nổi tiếng là những người chịu lạnh giỏi, nhưng trước cái rét buốt kèm độ ẩm cao đặc trưng của miền Bắc Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài đã phải "đầu hàng".

Thay vì mua những chiếc áo khoác đắt tiền, họ chọn mua lại những chiếc áo khoác đồng phục của các hãng xe công nghệ được bày bán tại các chợ đồ cũ hoặc vỉa hè khi đi xe buýt 2 tầng tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội.

Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ tụt sâu dưới 10 độ C như 'đóng băng' không gian, trả lại vẻ tĩnh mịch cho phố phường. Những người buộc phải ra đường lúc này mới thấm thía cái rét buốt như kim châm, muối xát vào da thịt trong từng cơn gió lùa.

Các hàng quán trà đá vỉa hè cũng trở nên vắng khách hơn.

Trẻ em phải đội mũ chùm kín mít khi vui chơi ngoài trời.

Nhiệt độ giảm sâu về đêm khiến những đống lửa sưởi ấm xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố. Đây được xem là biện pháp chống rét phổ biến và thiết thực nhất đối với những người phải làm việc ngoài trời trong khung giờ khắc nghiệt này.