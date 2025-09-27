Bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh bất thường, Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó

Bão số 10 Bualoi có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng trên 30 km/giờ.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 10

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên.

Ứng phó bão số 10 Bualoi, lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát với diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

"Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân do yếu tố chủ quan" - Thủ tướng yêu cầu.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP nêu trên, nhất là các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ do bão, trong đó tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác.

Các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng"….

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.