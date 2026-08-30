12 phường mới của thành phố Bắc Ninh mới: Động lực mở rộng không gian phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký Nghị quyết số 39/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026. Theo Nghị quyết, Quốc hội khóa XVI quyết định thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 4/8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9. Như vậy, từ ngày 20/9/2026, thành phố Bắc Ninh sẽ thành lập thêm 12 phường trên cơ sở chuyển nguyên trạng các xã hiện hữu. Sau sắp xếp, thành phố mới có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Phường Yên Phong được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Yên Phong, có diện tích tự nhiên 27,89 km², quy mô dân số hơn 63.000 người. Địa phương được định hướng phát triển trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo của khu vực Tây Bắc Bắc Ninh, đồng thời là vùng nội thị đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I.

Phường Yên Phong cũng được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ gắn với hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn, từng bước trở thành một trong những khu vực động lực phát triển kinh tế của Bắc Ninh.

Phường Tiên Du được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tiên Du. Xã Tiên Du được hợp nhất từ thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Phú Lâm, có diện tích tự nhiên 20,97 km², quy mô dân số 45.982 người.

Xã Tiên Du giữ vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Tiên Du (cũ), đồng thời là đầu mối kết nối giữa đô thị trung tâm với các khu công nghiệp Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, VSIP Bắc Ninh và các địa phương lân cận.

Việc thành lập phường Tiên Du được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công và tiện ích đô thị. Đây không chỉ là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền mà còn là mong mỏi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Phường Gia Bình được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính của xã Gia Bình, có diện tích tự nhiên 29,99 km², quy mô dân số 43.643 người. Việc Gia Bình trở thành phường gắn với định hướng phát triển địa phương trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh, kết nối chặt chẽ với các công trình hạ tầng chiến lược quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu thương mại tự do và hệ thống logistics hiện đại.

Cùng với phát triển kinh tế, Gia Bình chú trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là làng nghề đúc đồng Đại Bái nổi tiếng cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Phường Chi Lăng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính của xã Chi Lăng, có diện tích tự nhiên 23,39 km², quy mô dân số 23.317 người.

Với vị trí địa lý thuận lợi, có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và tỉnh lộ 287 đi qua, đồng thời nằm gần các khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Quế Võ 1, phường Chi Lăng có nhiều lợi thế để mở rộng hợp tác, giao lưu, tăng cường kết nối và phát triển kinh tế vùng.

Phường Kép được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Kép. Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kép, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước khi trở thành phường, xã Kép đã xây dựng các quy hoạch, trong đó định hướng phát triển phù hợp với quá trình đô thị hóa và mục tiêu trở thành phường.

“Sau khi lên phường Kép, địa phương tiếp tục bám sát các quy hoạch đã được xây dựng, định hướng Kép trở thành khu kinh tế chuyên biệt, tập trung phát triển công nghiệp, logistics và kho vận”, Chủ tịch UBND xã Kép nhấn mạnh.

Trong đó, Ga Kép được định hướng trở thành ga liên vận quốc tế. Trên cơ sở đó, địa phương đã quy hoạch mở rộng khu vực ga với diện tích hơn 200 ha, đồng thời kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển logistics, kho vận, hướng tới hình thành điểm trung chuyển, vận tải hàng hóa của Bắc Ninh. Đây cũng là định hướng để Kép trở thành cửa ngõ đón hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc vào Bắc Ninh.

Phường Phù Lãng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Phù Lãng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, có diện tích tự nhiên 27,95 km², quy mô dân số 27.484 người.

Phù Lãng nằm ở khu vực phía Bắc đô thị Quế Võ, có vị trí thuận lợi trong không gian phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ của Bắc Ninh. Địa phương giữ vai trò kết nối giữa trung tâm đô thị Quế Võ với các khu công nghiệp tập trung, trung tâm logistics, hệ thống cảng thủy nội địa và các địa phương phía Đông của tỉnh thông qua Quốc lộ 18, hệ thống đường tỉnh và mạng lưới giao thông đường thủy trên sông Cầu.

Bên cạnh lợi thế về công nghiệp và logistics, Phù Lãng còn có giá trị văn hóa đặc sắc với làng nghề gốm Phù Lãng, một trong những làng nghề gốm cổ tiêu biểu của Việt Nam. Đây là nền tảng để địa phương phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch làng nghề.

Phường Nhân Thắng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Nhân Thắng. Theo các quy hoạch được phê duyệt, khu vực trung tâm Nhân Thắng tập trung các công trình hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, dịch vụ công cộng; đồng thời phát triển các khu thương mại - dịch vụ và khu dân cư đô thị mới, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân cư và phát triển công nghiệp trong tương lai.

Toàn bộ địa bàn phường nằm trong không gian phát triển trực tiếp của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình hạ tầng chiến lược quốc gia đang được đầu tư xây dựng. Với vị trí cửa ngõ tiếp cận sân bay, kết nối thuận lợi với các trục giao thông đối ngoại và khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Đây là nền tảng để địa phương từng bước trở thành đô thị dịch vụ - thương mại - cư trú hiện đại ở khu vực phía Nam sông Đuống.

Phường Lương Tài được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Lương Tài, có diện tích tự nhiên khoảng 24,69 km², được hình thành từ yêu cầu phát triển khách quan và lợi thế về vị trí địa lý của địa phương. Đặc biệt, sự xuất hiện của Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, đang mở ra cơ hội lớn để Lương Tài khai thác lợi thế về giao thông, mở rộng không gian phát triển thương mại - dịch vụ, logistics và các ngành kinh tế phi nông nghiệp.

Phường Hiệp Hòa được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Hiệp Hòa sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, có diện tích tự nhiên 62,14 km², quy mô dân số 92.644 người. Hiệp Hòa có vị trí chiến lược ở phía Tây Bắc Ninh, kết nối thuận lợi với Hà Nội, Thái Nguyên và các địa phương trong vùng thông qua Quốc lộ 37, hệ thống đường tỉnh và tuyến giao thông đường thủy trên sông Cầu. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương mở rộng giao lưu, liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phường Lạng Giang được thành lập trên cơ sở xã Lạng Giang, có vị trí quan trọng trong không gian phát triển đô thị của Bắc Ninh. Địa phương được định hướng trở thành khu vực cung cấp các dịch vụ công cộng, đô thị và logistics cho khu vực phía Bắc.

Phường Lục Nam được thành lập trên cơ sở xã Lục Nam. Xã Lục Nam được xác định là “mắt xích” giao thương quan trọng tại cửa ngõ phía Bắc của tỉnh. Hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường thủy và đường sắt tạo điều kiện kết nối liên vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và logistics. Bên cạnh đó, vùng đất giàu truyền thống văn hóa góp phần tạo nên bản sắc riêng, là nền tảng để Lục Nam hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, thông minh.

Phường Bố Hạ được thành lập trên cơ sở sắp xếp xã Bố Hạ, có diện tích tự nhiên 41,24 km², quy mô dân số hơn 28.000 người. Địa phương có lợi thế nổi bật về kết nối giao thông thông đa dạng tạo điều kiện thuận lợi để phường Bố Hạ kết nối với các khu công nghiệp, trung tâm đô thị và các địa phương trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc cũng như vùng đồng bằng Bắc Bộ, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.