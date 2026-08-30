Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tại Phú Thọ đã tử vong

Ngày 30/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ xảy ra tại thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên đã tử vong. Nạn nhân là Vũ Huy Long (SN 2009), trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 13h10 ngày 29/8, tại phòng 404, tầng 4, khu nhà trọ thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên của chị Phạm Thị Thủy (SN 1974), trú tại thôn Thiện Kế, xã Bình Xuyên xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ làm sập 3 phòng trọ tại tầng 4.

Vụ nổ khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 3 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra.

Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp đến hiện trường vụ nổ.

Quá trình điều tra xác định, nạn nhân tử vong tại hiện trường là Nguyễn Nhật Anh (SN 2008), trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An.

Hiện, hai người bị thương đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện là Đinh Trung Dũng (SN 2009), trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và Hoàng Văn Thanh (SN 1996), trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình.

Vỏ và pháo nổ thành phẩm, chất bột màu vàng nghi là thuốc pháo.

Về tài sản, các phòng trọ số 403, 404, 405 bị hư hỏng. Một số phòng trọ khác và phần mái tôn của khu nhà trọ cũng bị ảnh hưởng, hư hại.

Qua các vật chứng thu thập được, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường còn sót lại nhiều vỏ và pháo nổ thành phẩm, chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh và chất bột màu đen nghi là thuốc pháo.

Hiện trường vụ nổ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do các đối tượng sản xuất pháo nổ tự chế (loại pháo bi). Trong quá trình thực hiện, pháo phát nổ, gây ra vụ việc thương tâm nêu trên. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, đồng thời làm rõ nguồn gốc các nguyên liệu được sử dụng để sản xuất pháo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.