Ông Trump lý giải cách Mỹ sẽ 'điều hành' Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT và Thời báo Phố Wall, Tổng thống Trump tuyên bố trước hết Venezuela phải được khôi phục trật tự và pháp luật, kỷ luật kinh tế trước khi bất kỳ cuộc bầu cử nào trong tương lai được xem xét.

Trả lời phỏng vấn tờ New York Post ngày 4/1, ông Trump đã gạt bỏ những lo ngại rằng một chiến dịch quân sự chưa từng có tiền lệ, dẫn tới việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela có thể khiến Washington rơi vào một vũng lầy kéo dài tương tự Iraq hay Afghanistan.

Người đứng đầu Mỹ mô tả việc can thiệp vào Venezuela tương tự nỗ lực "cứu một quốc gia thứ 3 đang trên bờ vực sụp đổ". Ông Trump nói: "Chúng ta nên điều hành Venezuela một cách đúng đắn. Chúng ta nên điều hành bằng luật pháp và trật tự. Chúng ta nên điều hành Venezuela sao cho có thể tận dụng được lợi thế kinh tế từ những gì họ có... đó là dầu mỏ quý giá và những thứ quý giá khác".

Tổng thống Trump cũng nói rõ rằng một cuộc bầu cử mới ở Venezuela không phải là ưu tiên hàng đầu và từ chối ủng hộ các nhân vật đối lập cụ thể, kể cả bà Maria Corina Machado, người được trao giải Nobel Hòa bình và công khai ủng hộ hành động quân sự của Mỹ chống lại Venezuela. "Bà Machado không nhận được sự ủng hộ hay tôn trọng trong nước", ông Trump nhận xét.

Trước đó, trong cuộc họp báo kéo dài gần 1 giờ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 3/1, ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho tới khi một quá trình chuyển giao an toàn, phù hợp và đúng đắn có thể diễn ra. Một nhóm quan chức Mỹ sẽ nắm quyền lãnh đạo Venezuela trong một khoảng thời gian. Nhóm này bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Ông Trump cũng tiết lộ Ngoại trưởng Rubio đã có cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez: "Về cơ bản bà Rodriguez sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để đưa Venezuela trở nên vĩ đại trở lại... rất đơn giản. Theo Hiến pháp Venezuela, bà Rodriguez sẽ giữ một vị trí chủ chốt trong kiểu chuyển giao quyền lực này. Bà ấy cũng yêu cầu trả tự do cho ông Maduro".