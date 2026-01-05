Mỹ đưa ông Maduro ra tòa, chính quyền Trump báo cáo mật về Venezuela

Hình ảnh ông Maduro và vợ là bà Cilia Flores bị dẫn giải ở New York City hôm thứ Bảy 3/1. Ảnh từ mạng xã hội.

Phiên điều trần sẽ do Thẩm phán liên bang Mỹ Alvin Hellerstein chủ trì, theo thông báo của Tòa án Quận Liên bang Mỹ khu vực Nam New York.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Bảy đã công bố một bản cáo trạng mới đối với ông Maduro, nằm trong vụ án hình sự về buôn bán ma túy mà chính phủ liên bang theo đuổi suốt 15 năm qua – trong đó ông Maduro đã bị nêu đích danh là bị cáo trong 6 năm gần đây.

Thẩm phán Hellerstein đã giám sát vụ án này hơn một thập kỷ. Vị thẩm phán 92 tuổi, được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống Bill Clinton, là một thẩm phán dày dạn kinh nghiệm, từng xử lý nhiều vụ án lớn, gây chú ý dư luận.

Báo cáo mật

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, các quan chức trong chính quyền Trump sẽ tiến hành một buổi báo cáo mật về Venezuela cho một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng được chọn vào tối 5/1.

Buổi báo cáo dự kiến diễn ra vào lúc 17h30 theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET), với các quan chức thuyết trình được cho là gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Đại tướng Dan Caine, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Ngoại trưởng Marco Rubio và Giám đốc CIA John Ratcliffe.

Theo các nguồn tin, những người được báo cáo sẽ bao gồm chủ tịch và thành viên cao cấp của các ủy ban Đối ngoại và Quân vụ của Thượng viện và Hạ viện, cùng với “Nhóm Tám người” (Gang of Eight).

“Nhóm Tám người” gồm các lãnh đạo Quốc hội của mỗi đảng và chủ tịch cùng thành viên cao cấp của các ủy ban Tình báo của Hạ viện và Thượng viện.

Một nguồn tin cho biết chính quyền đang nỗ lực sắp xếp một buổi báo cáo cho toàn thể các thượng nghị sĩ vào cuối tuần này, song các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định.

Ưu tiên sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ Venezuela

CNN dẫn lời các quan chức Mỹ, rằng chính quyền Trump đang gấp rút thực hiện các biện pháp để “thiết lập một chính phủ lâm thời dễ sai khiến” ở Venezuela. Các nguồn tin của đài này cho rằng Washington đang “ưu tiên sự ổn định hành chính và sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ của đất nước hơn là chuyển đổi ngay lập tức sang chế độ dân chủ”. Theo báo cáo, một khía cạnh khác của kế hoạch là thuyết phục các công ty dầu mỏ của Mỹ quay trở lại Venezuela.

Theo một cuộc thăm dò của YouGov được công bố hôm Chủ nhật, 31% người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc Mỹ can thiệp vào Venezuela sau vụ bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi 10% phản đối ở mức độ vừa phải. 19% hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này, trong khi 15% ủng hộ ở mức độ vừa phải. 25% còn lại cho biết họ không chắc chắn.

Sáng sớm thứ Bảy, lực lượng Mỹ đã bất ngờ tấn công thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Maduro và vợ ông, rồi đưa họ về Mỹ, nơi họ sẽ sớm phải đối mặt với cáo buộc dàn dựng một "âm mưu khủng bố ma túy".

Trong bối cảnh ông Maduro vắng mặt, Tòa án Tối cao Venezuela đã trao quyền tổng thống cho bà Rodriguez, người từng giữ chức phó tổng thống, và ra lệnh cho bà ngay lập tức đảm nhận chức vụ quyền tổng thống.

Tuy nhiên, "nếu bà ta không làm điều đúng đắn, bà ta sẽ phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả Maduro", ông Trump tuyên bố hôm Chủ nhật.

“Chúng ta cần được tiếp cận hoàn toàn. Chúng ta cần được tiếp cận dầu mỏ và những nguồn tài nguyên khác ở nước họ để có thể tái thiết đất nước họ”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm Chủ nhật.