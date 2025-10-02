Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Bão Matmo đang di chuyển nhanh trên Biển Đông.

Dự báo đến 13 giờ ngày 3/10, bão Matmo di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm ở vị trí: 17,5N-121,5E, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Cường độ đạt cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh ở vĩ tuyến 16,00N – 19,50N; phía Đông kinh tuyến 118,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

13 giờ ngày 4/10, bão di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 25–30km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm ở vị trí 18,8N-115,7E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Cường độ gió cấp 10–11, giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh từ vĩ tuyến 16,50N – 21,00N; phía Đông kinh tuyến 113,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

13 giờ ngày 5/10, bão di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và còn có khả năng mạnh thêm ở vị trí 20,6N-110,5E, trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh là phía Bắc vĩ tuyến 17,50N; kinh tuyến 108,5E – 118,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Do tác động của bão, từ trưa và chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 04-05/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Bualoi được hình thành ở phía đông Philippines ngày 24/9 rồi đi vào Biển Đông với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Rạng sáng 29/9, bão đi vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió cấp 11, giật cấp 14, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tổng hợp đến sáng nay, bão Bualoi đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, chủ yếu do dông lốc, sạt lở, lũ, thiệt hại kinh tế nặng nhất là Hà Tĩnh với 6.000 tỷ đồng. Ngoài số người chết và mất tích, bão làm 147 người bị thương. 160 nhà đổ sập, gần 155.000 nhà hư hỏng. Hơn 51.000 ha nông nghiệp, 13.400 ha thủy sản, 1.600 gia súc, 405.000 gia cầm bị ngập, chết.