Ảnh vệ tinh bão Matmo chuẩn bị đổ bộ Philippines, sắp tiến vào Biển Đông

Ảnh vệ tinh bão Paolo (tên quốc tế là Matmo) lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 2/10. Ảnh: Philstar.

Theo bản tin lúc 5 giờ sáng, tâm bão cách Infanta (tỉnh Quezon) khoảng 705 km về phía đông, với sức gió duy trì 65 km/giờ, giật đến 80 km/giờ. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/giờ, tờ Philstar đưa tin.

PAGASA đã nâng cảnh báo gió cấp 1 ở 21 khu vực trên đảo. Ở cấp độ này, hạ tầng cơ bản ít bị ảnh hưởng, ngoại trừ các công trình tạm bợ hoặc xây dựng kém.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 3/10, các tỉnh phía bắc đảo Luzon sẽ bắt đầu có mưa gián đoạn. Trong đó, hai tỉnh Cagayan và Isabela có thể hứng lượng mưa trên 200 mm. Các khu vực khác ở đảo Luzon được dự báo hứng chịu lượng mưa từ 100 – 200 mm.

PAGASA cảnh báo biển động mạnh đến rất mạnh ngoài khơi miền bắc và miền trung Luzon từ chiều 2/10, và có khả năng phải phát cảnh báo gió mạnh trên biển.

Theo dự báo, bão có thể đổ bộ vào tỉnh Isabela hoặc phía bắc tỉnh Aurora trên đảo Luzon vào sáng ngày 3/10. Tuy nhiên, đường đi của bão có thể lệch về phía nam nếu khối áp cao ở phía bắc mạnh lên. PAGASA cảnh báo sức gió cao nhất khi bão đổ bộ đất liền có thể lên đến cấp 3, thậm chí không loại trừ cấp 4 (theo thang đó bão 5 cấp của Philippines).

Sau khi vượt qua đất liền, bão sẽ đi vào Biển Đông trong chiều cùng ngày và rời khỏi khu vực dự báo của Philippines vào sáng ngày 4/10.