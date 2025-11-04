Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, dự báo các tỉnh thành sẽ bị ảnh hưởng

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi. Ảnh: NCHMF

Dự báo bão

07 giờ ngày 5/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc khoảng 20-25km/h, di chuyển vào Biển Đông. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông.

07 giờ ngày 06/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25 km/h. Vị trí tâm bão trên khu vực Giữa Biển Đông, cách bở biển tỉnh Gia Lai khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió gần tâm bão có khả năng mạnh thêm, mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

07 giờ ngày 07/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc khoảng 25 km/h. Vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Sau đó bão suy yếu dần với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Khu vực Giữa Biển Đông; vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dự báo ảnh hưởng của bão

Từ khoảng chiều ngày 4/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Từ ngày 5-6/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.