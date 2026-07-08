Bão Ba Vì gây sóng biển cao đến 5m vùng Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (8/7) vị trí siêu bão Ba Vì ở vào khoảng 17.0N- 134.1E, cường độ đầu cấp 16, giật trên cấp 17; hiện bão đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 1200km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1500km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20km/h; từ trưa và chiều mai (9/7) bão đổi hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h và hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc); dự báo khoảng đêm 11 rạng ngày 12/7 (tức đêm thứ 7 rạng sáng ngày chủ nhật) bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Cục khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão Ba Vì vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%), tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông, từ gần sáng và ngày 9/7 gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Theo dự báo của Nhật Bản, siêu bão Ba Vì sẽ tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh đến khoảng ngày 10 đến 11/7 khi tiến gần quần đảo Sakishima, thuộc tỉnh Okinawa. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo khu vực này có thể hứng chịu những cơn gió dữ dội đủ sức làm sập một số công trình nhà ở.

Theo quan trắc của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, dù Ba Vì đã suy yếu nhẹ từ ngày 6/7, cơn bão vẫn được dự báo sẽ duy trì cường độ rất mạnh khi tiến gần các đảo Miyako và Ishigaki thuộc quần đảo Sakishima.

Hoàn lưu bão Ba Vì rất rộng, gây sóng biển cao đến 5m.

Từ ngày 9/7, gió tại Okinawa sẽ bắt đầu mạnh lên. Đến khoảng ngày 10 đến 11/7, quần đảo Sakishima có khả năng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, với những cơn gió cực mạnh có thể gây sập một số nhà ở.

Ngoài gió mạnh, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn ở mức phải ban hành cảnh báo khẩn cấp, cùng với triều cường và sóng lớn. Người dân được khuyến cáo hoàn tất mọi công tác phòng chống bão trước ngày 8/7 để hạn chế thiệt hại.

Các mô hình dự báo của nhiều quốc gia cũng cho thấy sau khi chuyển hướng lên phía bắc, bão Ba Vì sẽ áp sát khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và Okinawa. Cường độ của bão sẽ không suy giảm đáng kể.

Trước đó, siêu bão Ba Vì đã gây thiệt hại đáng kể khi đi qua Guam và quần đảo Bắc Mariana (Mỹ). Đảo Rota là nơi chịu tác động trực tiếp nhất khi tâm bão quét qua với sức gió duy trì có lúc lên tới khoảng 290km/h. Mưa lớn, cây đổ, đường dây điện hư hỏng khiến nhiều người tại Guam, Saipan, Tinian và Rota rơi vào cảnh mất điện; một số khu vực cũng bị gián đoạn cấp nước.

Đối với Việt Nam, cơ quan khí tượng nhận định khả năng Ba Vì đi vào Biển Đông hiện không cao. Tuy nhiên, hoàn lưu rất rộng của siêu bão vẫn có thể gây tác động gián tiếp đến Biển Đông. Từ ngày 9/7, gió Tây Nam ở phía Nam Biển Đông, gồm vùng biển Trường Sa, có xu hướng mạnh dần.

Trong các ngày 10-11/7, gió trên khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển xa bờ cần theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động điều chỉnh hành trình và tránh đi vào khu vực nguy hiểm khi gió mạnh, sóng lớn gia tăng do ảnh hưởng gián tiếp của siêu bão Ba Vì.

Ba Vì là siêu bão thứ ba hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Trước đó, bão Maysak sau khi đi qua vịnh Bắc Bộ đã đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu và tan trên đất liền.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm mùa bão năm 2026. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, song vẫn có khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng lớn đến đất liền cũng như các vùng biển Việt Nam.