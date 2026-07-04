Bão Maysak đi qua vùng biển Bạch Long Vĩ, mưa trắng trời ở Vân Đồn

Trưa 4/7, bão số 1 (Maysak) ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong tại Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu có gió giật mạnh kèm mưa to do hoàn lưu bão.

Mưa to tạo thành lớp sương mù trên mặt biển gây hạn chế tầm nhìn.

Trên khu vực cảng Cái Rồng, toàn bộ tàu thuyền đã di dời khỏi cảng. Theo đại diện đơn vị quản lý Cảng, sau khi tỉnh Quảng có công văn cấm biển, cảng đã ngừng cấp lệnh cho các đội tàu xuất bến, yêu cầu các chủ tàu chủ động đưa phương tiện đi tránh trú bão an toàn.

Cùng với đó, các ngư dân tranh thủ bão chưa về đang tích cực gia cố, neo buộc lại tàu thuyền an toàn.

Các thuyền máy tích cực chạy để đưa ngư dân lên bờ trước giờ bão đổ bộ.

Theo đại diện Đặc khu Vân Đồn, đơn vị đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bão với phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", "từ xa, từ sớm, từ cơ sở", quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Toàn bộ 1.348 tàu cá trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn. Trong đó, khu neo đậu Cái Rồng tiếp nhận 363 phương tiện, Quan Lạn 150 phương tiện, Minh Châu 133 phương tiện, Ngọc Vừng 68 phương tiện; Bản Sen 73 phương tiện, Đông Xá 434 phương tiện. Toàn bộ 3.121 lao động trên các tàu thuyền đã lên bờ an toàn.

Đặc khu đã rà soát 406 nhà bè với 6.473 ô lồng, đồng thời tổ chức đưa toàn bộ 829 người đang sinh sống, trông coi trên các nhà bè vào nơi an toàn. Nhân dân trên địa bàn cũng chủ động gia cố lồng bè, phương tiện sản xuất, sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đặc khu Vân Đồn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu cho biết Đặc khu Vân Đồn xác định công tác ứng phó bão phải được triển khai với tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là.

"Chúng tôi tập trung cao nhất cho mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và du khách; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm phương châm '4 tại chỗ' để sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bão", ông Vũ chia sẻ.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu Vân Đồn cùng các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì ổn định các hoạt động trên địa bàn.