Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 7 tuổi tử vong trong phòng ngủ

Kiểm tra phòng ngủ, người dân bàng hoàng khi phát hiện hai bố con tử vong trong phòng ngủ.

Chiều 30-9, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai bố con tử vong, nghi do ngạt khí do dùng máy phát điện.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện hai bố con anh P.M.H. (34 tuổi) và con trai P.H.D. (7 tuổi) tử vong trong phòng ngủ. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là do hai bố con anh H. ngạt khí máy phát điện. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ anh H. cùng hai con đang ở nhà ngoại.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trong hai ngày qua trên địa bàn phường Cửa Lò xảy ra mất điện, nhiều gia đình phải chạy máy phát điện để phục vụ sinh hoạt.

Theo Như Quỳnh

Nguồn: [Link nguồn]

30/09/2025 19:56 PM (GMT+7)
