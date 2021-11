Băng giá có thể phủ trắng đỉnh Fansipan vào đêm nay (30/11)

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 22:03 PM (GMT+7)

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc, vùng núi cao nhiệt độ xuống thấp và đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá phủ trắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá khả năng xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong 4-6 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số khu vực vùng núi tỉnh Lào Cai, thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ đang có xu thế giảm dần. Tại các đỉnh núi cao như Sa Pa nhiệt độ ban đêm còn giảm xuống rất thấp, chỉ khoảng 6 độ C.

Đêm nay (30/11) đến rạng sáng 1/12, trên đỉnh Fansipan (Sa Pa) – cao 3.143m so với mực nước biển sẽ xuống dưới 0 độ C, dễ xuất hiện băng giá. Còn từ đêm 1/12 đến 5/12, đỉnh Fansipan khả năng sẽ xuất hiện đợt sương muối với cường độ từ trung bình đến nặng.

Theo ông Hải, băng giá và sương muối là hai hiện tượng gần tương đồng nhau vì đều là các tinh thể băng, hình thành trong điều kiện thời tiết dưới 0 độ C.

Sương muối hình thành trong điều kiện trời rét khô, trời quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, các hạt nước trong không khí gặp lạnh sẽ ngưng kết lại, và khi rơi xuống sẽ biến thành hạt băng. Trong khi đó, tuyết và băng giá xuất hiện trong điều kiện thời tiết có mưa, độ ẩm cao.

Đêm 28 rạng sáng 29/11, đợt sương muối đầu tiên của mùa đông năm 2021 đã hình thành trên đỉnh Fansipan. Sương muối ở mức trung bình, phủ một lớp băng mỏng, trắng xóa trên khu vực đỉnh tạo nên cảnh quan khác lạ tại Fansipan so với ngày thường.

Khu vực Hà Nội trong 4-6 ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Đêm nay (30/11), nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến từ 11-13 độ C. Trời rét.

