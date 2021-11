Bình Định: 3 người chết và mất tích do mưa lũ, hàng chục ngàn nhà dân bị ngập

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 19:43 PM (GMT+7)

Mưa lớn trên diện rộng trút xuống địa bàn tỉnh Bình Định làm hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu trong nước. Đã có người chết và mất tích trong mưa lũ.

Chiều 30/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, mưa lũ trong những ngày qua khiến nhiều khu vực của tỉnh bị ngập sâu, một số địa phương bị chia cắt, hàng chục ngàn nhà dân bị ngập.

Mưa lũ những ngày qua khiến nước sông Lại Giang dâng cao

Mưa lũ khiến 2 người dân trên địa bàn tỉnh tử vong, 1 người mất tích và 2 người bị thương.

Theo đó, một người phụ nữ ở thôn 3 (xã An Dũng, huyện An Lão) đi làm rẫy qua suối bị nước cuốn trôi và đã tìm thấy thi thể vào chiều qua. Một trường hợp khác là cụ bà (79 tuổi ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) ngã tử vong khi bước xuống giường, lúc này nước ngập trong nhà khoảng 0,3m. Ngoài ra, một người đàn ông ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều nay.

Mưa lũ cũng khiến 8 nhà dân bị sập, hơn 23.000 nhà bị ngập nước.

Tại huyện An Lão, mưa lũ cũng làm nhiều nhà dân trên địa bàn huyện bị ngập. Tính đến tối nay, nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập trong nước.

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, một ô tô bị lũ cuốn trôi ở thôn Trà Cong, xã An Hòa, không có thương vong. Lực lượng địa phương đã trục vớt phương tiện này, đồng thời chốt chặn ở các điểm ngập nước ngăn người dân đi qua để đảm bảo an toàn của bà con

Lực lượng chức năng tiếp cận ô tô bị cuốn trôi ở xã An Hòa, huyện An Lão

Trên địa bàn huyện Hoài Ân, một số khu vực tại xã Ân Hảo Ðông, Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Mỹ bị nước lũ chia cắt. Mực nước trên sông Lại Giang dâng cao.

Tại thành phố Quy Nhơn mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nhà dân ở phường Trần Quang Diệu bị ngập, Quốc lộ 1 ngập hơn 0,5m. Ngoài ra, một số địa phương của thành phố cũng bị ngập.

Dự báo những giờ tới, trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ xảy ra nhiều đợt mưa lớn. Mực nước lũ trên các sông tiếp tục ở mức 1, báo động 2 và trên báo động 3.

Trong 12- 24 giờ tới, mực nước lũ các sông tiếp tục dao động ở mức cao và xuống chậm, hạ lưu sông Kôn có dao động và xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức trên báo động 3.

