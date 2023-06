Bàn giao 3 người bị bắt làm con tin trong vụ tấn công trụ sở UBND xã

Chiều 15/6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh vừa tiến hành bàn giao 3 công dân cho chính quyền xã Hoà Hiệp, huyện Kuin để chính quyền xã bàn giao lại cho gia đình. 3 công dân này là những người bị nhóm đối tượng tấn công vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6 bắt cóc làm con tin.

Theo đó, những công dân được bàn giao cho gia đình gồm: Y Yưng Bkrông (SN 2005), Điểu Nguyên (SN 1991) và Y Dũn Bkrông (SN 2004), cùng trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

2 trong 3 con tin bị bắt cóc được lực lượng Công an giải cứu vào chiều 11/6.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trước đó vào rạng sáng 11/6, sau khi nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, trên đường rút chạy, các đối tượng này đã xông vào lán trại công nhân tại một công trình gần trụ sở xã Ea Ktur. Tại đây, nhóm đối tượng đã dùng súng đe dọa, uy hiếp và bắt 3 công nhân trên làm con tin.

Sau đó, nhóm này đập phá điện thoại và yêu cầu cả 3 con tin điều khiển xe gắn máy đi theo chúng.

Đến chiều 11/6, 2 trong số 3 con tin đã được lực lượng Công an giải cứu. Tối 14/6, con tin thứ 3 cũng được lực lượng Công an giải cứu an toàn.

Theo một lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp, sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền đã bàn giao 3 công dân về với gia đình.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/ban-giao-3-nguoi-bi-bat-lam-con-tin-trong-vu-tan-cong-tru-so-ubn...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/ban-giao-3-nguoi-bi-bat-lam-con-tin-trong-vu-tan-cong-tru-so-ubnd-xa-i697081/