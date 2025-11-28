Những vụ cháy nhà cao tầng gây ám ảnh thế kỷ 21

Vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po ngày 26/11/2025 được xem là thảm họa nhà ở nghiêm trọng nhất Hong Kong gần 30 năm qua.

Ngọn lửa bùng phát từ giàn giáo tre của một tòa nhà đang cải tạo rồi lan nhanh sang toàn bộ 8 khối chung cư, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, hàng chục người nguy kịch, gần 300 người mất tích và khoảng 900 cư dân phải sơ tán. Ba người thuộc đơn vị bảo trì xây dựng đã bị bắt vì nghi tắc trách dẫn đến đám cháy vượt ngoài kiểm soát.

Tối 29/2/2024, một tòa nhà 7 tầng trên phố thương mại ở Dhaka (Bangladesh) bốc cháy, khiến hơn 40 người chết và nhiều người bị thương.

Ngọn lửa lan nhanh do tòa nhà quá tải chức năng và thiếu hệ thống thoát hiểm, khiến nhiều nạn nhân mắc kẹt. Sau vụ cháy, cảnh sát khởi tố 7-8 người liên quan về tội "gây chết người do cẩu thả" và "mưu sát bất thành".

Đêm 12/9/2023, hỏa hoạn bùng lên từ tầng để xe của một chung cư mini 9 tầng 1 tum ở ngõ 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), làm 56 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trở thành vụ cháy có số nạn nhân lớn nhất Việt Nam hơn 20 năm qua.

Tòa nhà chỉ có một lối thoát, tầng trệt chật kín xe máy, nhiều ban công bị bịt khung sắt, khiến cư dân khó thoát nạn. Sau thảm họa, chủ chung cư bị bắt và sau đó bị tuyên 12 năm tù vì vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy.

Rạng sáng 14/10/2021, hỏa hoạn bùng lên tại tòa nhà hỗn hợp 13 tầng ở quận Yancheng, Cao Hùng (Đài Loan), với tầng dưới là cửa hàng và không gian thương mại, các tầng trên là căn hộ. Đám cháy kéo dài nhiều giờ, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, được coi là một trong những vụ cháy tòa nhà thảm khốc nhất lịch sử Đài Loan.

Nhiều nạn nhân là người cao tuổi, thu nhập thấp, sống ở các tầng cao, mắc kẹt do tòa nhà xuống cấp, vật liệu dễ cháy và lối thoát nạn bị chắn, khiến họ khó thoát thân khi khói lửa lan nhanh. Sau vụ cháy, tòa án Đài Loan kết tội một phụ nữ họ Huang tội phóng hỏa và gây chết người, tuyên án tù chung thân vì đã đốt nhang/nhang muỗi rồi rời phòng, để tàn lửa bén vào vật dễ cháy, gây hỏa hoạn.

Ngày 28/3/2019, hỏa hoạn bùng lên tại tòa văn phòng 22-23 tầng FR Tower ở khu Banani, trung tâm Dhaka (Bangladesh), khiến khoảng 25 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Ngọn lửa xuất phát từ các tầng trung, nhanh chóng bao trùm nhiều tầng. Một số người làm việc bên trong phải leo ra ngoài mặt tiền hoặc nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân, biến đây thành một trong những vụ cháy cao ốc gây ám ảnh nhất tại Dhaka trong thập niên qua. Sau vụ cháy FR Tower, cảnh sát và cơ quan chống tham nhũng Bangladesh đã bắt và truy tố 18-23 người liên quan gồm chủ tòa nhà và quan chức.

Vụ cháy Grenfell Tower rạng sáng 14/6/2017 ở London là thảm họa cháy chung cư nghiêm trọng nhất Anh thời hậu chiến, khiến 72 người chết, hàng chục người bị thương và hàng trăm người mất nhà.

Lửa lan nhanh nhờ vật liệu ốp dễ cháy tạo hiệu ứng "ống khói", sai sót về thiết kế, thi công và chính sách "stay put" (ở yên trong căn hộ) đã làm hậu quả thêm thảm khốc.

Chiều 15/11/2010, một tòa chung cư 28 tầng ở quận Tĩnh An, trung tâm Thượng Hải, bị lửa bao trùm trong khi đang sửa chữa, khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Vụ hỏa hoạn được xem là thảm họa đô thị nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc đầu thế kỷ 21. Điều tra xác định ngọn lửa bắt nguồn từ tia lửa hàn điện của thợ không có chứng chỉ, bén vào giàn giáo và lưới che bên ngoài rồi lan không kiểm soát. Sau vụ việc, chính quyền khởi tố hàng loạt cán bộ quản lý, nhà thầu vì tham nhũng, cấp phép ẩu và vi phạm an toàn, đồng thời siết chặt quy định về cải tạo nhà cao tầng.

Ngày 11/9/2001, hai máy bay chở khách bị khủng bố khống chế đã lần lượt đâm vào tháp Bắc và tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, gây cháy dữ dội rồi khiến cả hai tòa tháp 110 tầng sụp đổ hoàn toàn. Gần 3.000 người thiệt mạng trong loạt tấn công này, trong đó phần lớn là nạn nhân tại khu phức hợp WTC, biến đây thành thảm họa liên quan nhà cao tầng nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại.