Nguyên nhân cha ôm 2 con nhảy cầu ở Quảng Ngãi

Ngày 26-11, Công an xã Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã có báo cáo nhanh liên quan vụ việc người đàn ông ôm 2 con nhảy cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh).

Theo Công an xã Tư Nghĩa, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh Võ Văn T. (27 tuổi, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa) điều khiển xe máy chở 2 con ruột là bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân (nối giữa đôi bờ sông Trà Khúc).

Cháu bé 6 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện

Khi đến đoạn giữa cầu, anh T. bất ngờ dừng xe, ôm 2 cháu nhỏ nhảy xuống sông.

Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã hô hoán, ứng cứu. Sau một hồi vật lộn với dòng nước chảy, cả 3 được đưa lên bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu, bé 2 tuổi không qua khỏi. Anh T. và bé 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Cả 2 được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, anh T. cùng vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP HCM) và 2 con trước đó sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Gần đây, do mâu thuẫn gia đình, anh T. đưa 2 con về ở cùng ông nội tại thôn Điện An 4 và làm việc tại một nhà máy nước đá.

Chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng người cha bỏ lại trên cầu

Trước đó, anh từng dẫn 2 con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tiêu cực nhưng không thành, đến sáng 26-11 thì xảy ra vụ việc trên.

Theo lãnh đạo xã Tư Nghĩa, vợ chồng anh T. hiện đang trong thời gian ly thân. Chị B.T.T. đang sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu và đã lên đường về Quảng Ngãi để lo hậu sự cho con sau khi nhận tin báo.

Theo lãnh đạo xã Tư Nghĩa, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Tư Nghĩa đã đến chia buồn với gia đình bé gái xấu số; đồng thời thăm hỏi, động viên bé trai 6 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh vụ việc.