Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Biển Đông, Nam Bộ mưa dông mạnh.

Lúc 1h ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vị trí tâm ở 20,1 độ vĩ Bắc - 114,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Bắc, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 18,0 - 21,0 độ vĩ Bắc, 114,0 - 119,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tối và đêm ngày 8/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ đã ghi nhận nhiều điểm mưa to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ đến 23 giờ có nơi vượt 30mm, trong đó trạm Ia Yeng 1 (Gia Lai) đạt 70,2mm, trạm La Ngà (Đồng Nai) 35,2mm. Mưa dông diễn ra trên diện rộng gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, chiều và tối 9/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.