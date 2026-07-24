Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (23/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noul.

Hồi 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Noul.

Dự báo đến 7 giờ ngày 25/7, tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến 7 giờ ngày 26/7, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đồng thời tiếp tục mạnh lên. Tâm bão dự báo ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ đạt cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 7 giờ ngày 27/7, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tại khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Trong suốt thời gian trên, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, Từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tương Thủy văn Quốc gia cho biết, về diễn biến mưa lũ, đêm qua khu vực Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện biên, Sơn La mưa vừa, mưa to 30-70mm; cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; Xã Minh Quang (Tuyên Quang) 121mm, Xã Đại Phúc (Thái Nguyên)120mm, xã Phù Ninh (Phú Thọ)88mm,…Dự báo từ sáng 24/7 đến ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mực nước các sông Bắc Bộ đều dưới BĐ1; Hồ chứa: Sơn La 198,36m (đến hồ 3.125m³/s); Hòa Bình 102,13m (mở 01 cửa xả, đến hồ 3.450m³/s); Thác Bà 52,12m (đến hồ 450m³/s); Tuyên Quang 106,40m (đến hồ 2.040m³/s). Cần tiếp tục theo dõi lưu lượng đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà trong 12–24 giờ tới.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, các hồ Tuyên Quang, Thác Bà có xu thế tăng mực nước cần chú ý theo dõi, thượng lưu sông Thao, Chảy, Lô, Cầu, Thương ở mức BĐ1–BĐ2, có nơi trên BĐ2; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trung du và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông.

Bão Noul là tên bão do Triều Tiên đăng ký vào danh sách tên bão của Ủy ban bão, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Theo tiếng Triều Tiên, tên bão Noul có ý nghĩa là "ánh hồng chiều", phản ánh hiện tượng bầu trời ửng đỏ, ửng hồng lúc mặt trời mọc hoặc lặn.