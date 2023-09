An Giang chưa khắc phục được sự cố 2,8 tấn axit sunfuric tràn ra ngoài

Chiều 27/9, ông Võ Trung Cang, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, địa phương đang cùng các ngành chức năng của tỉnh An Giang đang khẩn trương xử lý khắc phục sự cố rò rỉ 2,8 tấn axit sunfuric (H2SO4) xảy ra tại công ty TNHH MTV JIC Việt Nam (Công ty JIC Việt Nam), tại Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung (Phú Tân, An Giang).

Hiện trường sự cố tràn axit sunfuric tại công ty JIC Việt Nam, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Công ty JIC Việt Nam sản xuất vật liệu bảo ôn vô cơ thân thiện với môi trường từ trấu, công suất của nhà máy là 5.000 tấn/năm.

Theo báo cáo tối 13/9, nhân viên môi trường của Công ty JIC Việt Nam phát hiện lượng axit sunfuric bị rò rỉ tại khu vực xử lý nước thải. Hiện trạng khu vực chứa có 2 bồn hóa chất (1 bồn chứa axit sunfuric 60% chứa 4 tấn, 1 bồn chứa axit sunfuric 6% chứa 4 tấn); xung quanh 2 bồn chứa được đặt trong bể có thể tích là 7 khối để phòng ngừa lượng axít rò rỉ ra bên ngoài.

Phòng TN&MT huyện Phú Tân báo cáo lãnh đạo huyện, ngành chức năng tỉnh An Giang. Sau đó, Sở TN&MT, Sở Công Thương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh An Giang đến khảo sát sự cố tại hiện trường.

Hiện trường sự cố tràn axit sunfuric ra bên ngoài.

Qua khảo sát, có khoảng 2,8 tấn axit sunfuric thoát ra bên ngoài, đã thu hồi khoảng 500 kg được chứa trong thùng nhựa. Lượng còn lại không rõ bao nhiêu thất thoát ra bể xử lý nước thải dự phòng.

Nguyên nhân sự cố được xác định do đường ống dùng để kiểm tra lượng axit sunfuric trong bồn chứa tại khu vực xử lý nước thải bị nứt. Van bên ngoài của bể chứa axit sunfuric đang trong trạng thái mở nên một lượng axit sunfuric tràn đổ vào khu vực bể xử lý nước thải dự phòng (trong bể có đặt tấm lót nhựa HDPE), tuy nhiên chưa rõ lượng axit sunfuric có khả năng thấm vào lớp đất, cát phía dưới đáy bể hay không.

Sau khi xảy ra sự cố, công ty đã sử dụng vôi để trung hòa axit sunfuric. Phần nước trong được thu gom về hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Bên cạnh đó, lượng cặn thu gom tập kết để trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại để tiến hành xử lý theo quy định.

