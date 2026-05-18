Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gì trong vụ khởi tố ca sĩ Miu Lê?

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 12h30' ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Quá trình kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Lê Ánh Nhật (nghệ danh ca sĩ Miu Lê), sinh năm 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Ca sĩ Miu Lê (giữa) và các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua khám xét khẩn cấp tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt, sinh năm 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Trao đổi với VOV.VN, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, trong tố tụng hình sự, việc một người ban đầu chỉ bị xử lý hành chính nhưng sau đó bị khởi tố bị can không phải là điều bất thường. Đây là diễn biến tố tụng, phụ thuộc vào quá trình thu thập, đánh giá và củng cố chứng cứ.

"Ban đầu, Miu Lê không bị khởi tố hình sự mà được xem xét xử lý theo hướng hành chính không phải là một sự nương tay. Đó là áp dụng đúng luật. Khi hồ sơ chưa có chứng cứ về một tội danh nào khác và bản thân hành vi sử dụng không thỏa mãn dấu hiệu chủ thể theo Bộ luật Hình sự thì cơ quan điều tra không có căn cứ để khởi tố. Pháp luật hình sự không cho phép khởi tố một người chỉ vì người đó nổi tiếng hay vì dư luận muốn như vậy", luật sư Hoàng Hà phân tich.

Theo luật sư, với tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", vấn đề mấu chốt không nằm ở việc người đó có sử dụng ma túy hay không, mà là có hành vi chuẩn bị, rủ rê, bố trí địa điểm, cung cấp ma túy, cung cấp dụng cụ hoặc điều hành việc sử dụng ma túy cho người khác hay không. Khi cơ quan điều tra có đủ chứng cứ hợp pháp để chứng minh các dấu hiệu này thì việc khởi tố bị can là hoàn toàn bình thường.