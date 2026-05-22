Phát hiện thi thể nam giới nổi úp mặt trên sông Tô Lịch

Theo nhân chứng, vào thời điểm phát hiện, nhiều người tưởng vật thể nổi trên sông là ma nơ canh nên tiến lại gần kiểm tra. Tuy nhiên, khi tiếp cận, mọi người hoảng hốt nhận ra đây là thi thể một người đàn ông nên lập tức báo công an.

Thi thể nổi trên mặt sông Tô Lịch

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nằm úp sát bờ kè sông Tô Lịch. Nạn nhân là nam giới, không mặc áo, mặc quần tối màu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tổ chức trục vớt thi thể lên bờ và phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng đưa thi thể từ sông Tô Lịch lên bờ

Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân sinh sống quanh khu vực. Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi khiến các phương tiện lưu thông qua tuyến đường ven sông di chuyển chậm trong một thời gian ngắn.

Cảnh sát đưa thi thể rời khỏi khu vực phát hiện thi thể

Hiện danh tính người tử vong và nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.