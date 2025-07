9 tiếng bão Wipha đổ bộ miền Bắc

Tâm mưa dịch chuyển dần sang Nghệ An

Trong đêm qua và ngày hôm nay (22/7), đồng bằng Bắc Bộ mưa lớn, riêng khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa lớn.

Lượng mưa tính từ 19h hôm qua đến 15h ngày 22/7 có nơi trên 250 mm như: trạm Đồng Giao (Ninh Bình) 253 mm, trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) 398 mm, trạm Như Xuân (Thanh Hóa) 374 mm, trạm Châu Nga (Nghệ An) 316 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cũng cho biết, vùng mưa lớn đang mở rộng xuống Nghệ An. Tại Thanh Hóa: phần phía tây của tỉnh này đang giảm mưa; phần phía Nam vẫn đang có mưa vừa đến mưa to. Từ chiều tối 22/7 đến sáng mai, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ảnh vệ tinh vùng mưa đang di chuyển xuống Nghệ An. Ảnh: Cục Khí tượng thuỷ văn

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cảnh báo mưa ở Thanh Hoá và Nghệ An sẽ tiếp diễn sang ngày mai do tác động của hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới. Ông Khiêm lưu ý, vùng núi hai tỉnh này ngay cả khi mưa tạnh, bão suy yếu thành vùng áp thấp ở Thượng Lào thì nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét vẫn cao do có nhiều sông suối bắt nguồn từ Lào chảy sang.

Sầm Sơn, Thanh Hóa, mưa lớn khi Wipha đổ bộ. Video: Huy Mạnh - Lê Hoàng