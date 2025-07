Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 22-7, tâm bão số 3 ở khoảng 20,5°N; 107,2°E, cách Quảng Ninh khoảng 140 km, cách Hải Phòng 70 km, cách Hưng Yên khoảng 80 km, cách Ninh Bình khoảng 100 km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75–102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi ven biển và đất liền đã có gió mạnh. Cụ thể, Bạch Long Vĩ cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12…

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50–100 mm, có nơi >130 mm.

Bão số 3 bắt đầu ảnh hưởng tới đất liền, mưa lớn, gió giật mạnh tới cấp 13. Ảnh: TTKTTVQG

Dự báo 16 giờ ngày 22-7, bão số 3 sẽ ở trên đất liền Hải Phòng – Thanh Hoá cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4 giờ sáng 23-7, bão nằm trên khu vực biên giới Việt - Lào, suy yếu thành vùng áp thấp

Bão số 3 sẽ gây gió mạnh – biển động. Khu vực biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13; sóng cao 2–4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m; biển động rất mạnh.

Nam vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng cao 2–4 m; biển động mạnh.

Trên đất liền từ Quảng Ninh đến Nghệ An, gió cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13; Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá gió cấp 6, giật cấp 7–8

Gió cấp 9–10 có thể gây đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, thiệt hại rất nặng

Nước dâng – ngập úng: Dâng 0,5–1,0m ở ven biển từ Hưng Yên – Quảng Ninh

Mực nước: Hòn Dấu 3,9–4,1m, Cửa Ông 4,6–5,0m, Trà Cổ 3,6–4,0m, Ba Lạt 2,4-5,0m

Nguy cơ ngập úng cao tại ven biển, cửa sông vào trưa, chiều 22-7.

Từ sáng sớm 22-7 đến ngày 23-7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Trước ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo tàu du lịch, bè cá, khu nuôi trồng thuỷ sản... tuyệt đối không hoạt động

Ven biển từ Quảng Ninh – Nghệ An cần hoàn tất chằng chống nhà cửa, sơ tán dân trước ngày 22-7.

Cảnh báo mưa lớn gây ngập úng, gãy đổ, lũ quét, sạt lở ở vùng núi và trung du, đồng thời cẩn trọng với mưa cực lớn >150 mm/3 giờ gây ngập sâu, nguy hiểm đến người và tài sản.