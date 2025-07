Núi nứt ở tâm lũ quét Nghệ An, người dân tiếp tục phải sơ tán khẩn

Sáng 25/7, lãnh đạo Công an xã Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với công an xã, Bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng lên núi kiểm tra vết nứt, đồng thời sơ tán người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Công an xã Mỹ Lý phối hợp chính quyền xã, Bộ đội Biên phòng lên kiểm tra vết nứt núi vào sáng 25/7.

Thông tin ban đầu cho biết, từ đêm 24/7, trên khu vực núi của bản Xằng Trên (xã Mỹ Lý) xuất hiện một vết nứt lớn. Qua kiểm tra cho thấy, vết nứt có nhiều điểm vòng qua bản, kéo dài hơn 100m, nguy cơ sạt lở cao.

Ngay trong đêm 24/7 và sáng 25/7, lực lượng chức năng đã sơ tán các hộ dân phía dưới chân núi và khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở đến các điểm an toàn để tránh trú.

Đêm 24/7, người dân dưới chân núi được lực lượng chức năng sơ tán khẩn đến nhà văn hóa để tránh trú an toàn.

Hàng chục hộ dân được sơ tán khẩn trong đêm đến nơi an toàn như Trạm Biên phòng, nhà văn hóa bản...

“Sáng nay các lực lượng đang tiếp tục lên núi kiểm tra vết nứt, các hộ dân của bản đã được sơ tán đến nơi an toàn”, lãnh đạo Công an xã Mỹ Lý nói.

Trước đó vào ngày 22/7 và 23/7, trận lũ lớn quét qua xã Mỹ Lý đã khiến địa phương này thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Mỹ Lý có 162 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn; 184 căn ngập nặng, bùn phủ đặc từ nền lên đến mái. Ngoài ra có 12 nhà bị sạt lở. Hàng trăm hộ dân mất mát tài sản, lương thực, đồ dùng, cuộc sống bị đảo lộn.

Lũ vừa quét qua khiến xã Mỹ Lý thiệt hại nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị cuốn hoàn toàn.

Ngày 24/7, Bộ Quốc phòng đã huy động trực thăng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực tiếp tế cho người dân các xã đang bị cô lập ở miền núi Nghệ An, trong đó có xã Mỹ Lý. Tuy nhiên do khu vực này không có địa điểm hạ cánh, tổ bay trực thăng buộc phải thả hàng cứu trợ xuống cho người dân.