8 Ủy viên Trung ương Đảng vừa được điều động, phân công vị trí công tác mới
Theo các quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, 8 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV mới đây, đã được điều động, chỉ định, phân công, bổ nhiệm giữ các chức vụ, vị trí công tác mới tại một số cơ quan Trung ương và địa phương.
Theo các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, 4 Ủy viên Trung ương Đảng được điều động, phân công, chỉ định giữ những chức vụ...
Theo Trường Phong | Linh Anh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/07/2026 12:47 PM (GMT+7)