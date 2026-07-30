Hà Nội: Mỗi công trình giao thông sẽ có một "lý lịch số" để quản trị thông minh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, Hà Nội đang quản lý một khối lượng tài sản hạ tầng cực kỳ lớn, từ hàng nghìn kilômét đường bộ, hệ thống cầu, hầm đến đường sắt đô thị. Trước đây, do dữ liệu còn phân tán và thiếu đồng bộ, công tác bảo trì và ra quyết định đầu tư gặp nhiều hạn chế. Hệ thống mới này không chỉ là một phần mềm quản lý đơn thuần mà là sản phẩm cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh thêm về ba chuyển đổi cốt lõi: Từ dữ liệu phân tán sang thống nhất; từ xử lý sự việc sang quản lý chủ động; và từ quản lý công trình riêng lẻ sang quản trị tổng thể toàn mạng lưới.

Ông Trương Việt Dũng- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

"Mục tiêu là mỗi tài sản hạ tầng phải có một 'lý lịch số', mọi biến động được cập nhật thường xuyên và mọi quyết định quản lý phải được hình thành trên cơ sở dữ liệu", Phó Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ.

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo thông tin, hệ thống đã hoàn thành việc số hóa dữ liệu không gian (GIS) cho toàn bộ các loại hình hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý. Hệ thống cho phép theo dõi trực quan hiện trạng, quy hoạch, thông số kỹ thuật và lịch sử sửa chữa của từng hạng mục công trình theo thời gian thực. Bên cạnh đó, hệ thống đã bước đầu kết nối với dữ liệu cây xanh, chiếu sáng công cộng và vận tải hành khách để hình thành một môi trường quản lý tập trung. Điều này giúp các đơn vị chức năng có thể tra cứu nhanh chóng và xử lý sự cố ngay từ hiện trường thông qua các công cụ thu thập thông tin được tích hợp. Tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu số càng được khẳng định qua những tình huống thực tế.

Theo thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trong trận mưa lớn trưa ngày 27/7/2026, lượng mưa lên tới 100mm/h đã gây ngập úng tại nhiều điểm như dốc La Pho, ngõ 42 Giang Văn Minh. Việc vận hành hệ thống bản đồ số sẽ giúp Ban Duy tu và các đơn vị như Công ty Thoát nước Hà Nội nhận diện nhanh các điểm đen ngập úng, từ đó điều hành các trạm bơm và bố trí nhân lực ứng trực hiệu quả hơn.

Các đại biểu cùng nhấn nút khởi động Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số.

Theo chỉ đạo của TP, dữ liệu giao thông phải trở thành đầu vào quan trọng để nâng cao khả năng chống chịu của Thủ đô trước thiên tai và ngập lụt. Trong giai đoạn tới, Hà Nội đặt mục tiêu nâng tầm hệ thống từ công cụ theo dõi thành công cụ phân tích và dự báo. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến IoT và viễn thám để dự báo xu hướng xuống cấp của công trình.

Đặc biệt, TP đang nghiên cứu xây dựng mô hình "bản sao số" (Digital Twin) tích hợp mọi dữ liệu về lưu lượng, camera và quy hoạch để mô phỏng các kịch bản tổ chức giao thông trước khi đưa ra quyết định chính thức. Việc chính thức vận hành hệ thống này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực bảo trì mà còn tạo nền tảng vững chắc để Hà Nội trở thành một đô thị thông minh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Đến năm 2030, toàn bộ hệ thống bến bãi, điểm đỗ xe và hệ thống an toàn giao thông sẽ được tích hợp vào hệ sinh thái dữ liệu thống nhất này.