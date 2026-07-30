Vũ khí từ Ukraine tràn vào chợ đen, mafia Ý bị phát hiện mua UAV

Một công tố viên cấp cao của Ý vừa cảnh báo rằng, các tổ chức tội phạm nước này đang tích cực thu mua UAV và đạn dược có nguồn gốc từ Ukraine thông qua thị trường chợ đen. Thông tin này tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về nguy cơ hàng trăm nghìn vũ khí thất lạc trong cuộc xung đột Nga - Ukraine rơi vào tay các băng nhóm tội phạm và tổ chức cực đoan trên toàn thế giới.

Cảnh sát Ý khó đối phó

Theo Công tố trưởng thành phố Palermo, ông Maurizio de Lucia, lực lượng chức năng Ý đã phát hiện một lô vũ khí có nguồn gốc từ Ukraine được vận chuyển vào nước này qua tuyến Balkan. Ông cho biết, các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Ý đang đặc biệt quan tâm tới UAV quân sự và các loại đạn dược từng được sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Ông de Lucia cũng thừa nhận, cảnh sát Ý hiện chưa có đầy đủ năng lực và công nghệ để đối phó những loại vũ khí thế hệ mới mà các tổ chức tội phạm đang tìm cách sở hữu.

Hàng trăm nghìn khẩu súng được cho là biến mất khỏi Ukraine; chuyên gia cảnh báo mạng lưới buôn lậu đã vươn ra nhiều châu lục

Một số chuyên gia Nga cho rằng, việc vũ khí từ Ukraine xuất hiện trên thị trường chợ đen không phải là hiện tượng mới mà đã bắt đầu từ nhiều năm trước.

Ông Alexander Perendzhiev, thành viên Hội đồng chuyên gia của tổ chức Sĩ quan Nga, nhận định, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Ukraine dần trở thành một điểm trung chuyển lớn của hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp.

Trong khi đó, báo Il Fatto Quotidiano của Ý dẫn số liệu thống kê rằng, từ khi xung đột bùng phát, hơn 780.460 đơn vị vũ khí tại Ukraine đã bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, con số này lên tới gần 149.000 đơn vị.

Theo tờ báo, một phần đáng kể số vũ khí này sau đó đã xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, việc các nước phương Tây không công khai đầy đủ danh mục vũ khí viện trợ cho Kiev khiến cơ quan thực thi pháp luật gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết.

Ông Perendzhiev cho rằng thị trường tiêu thụ không chỉ giới hạn ở châu Âu. Ông dẫn ví dụ tên lửa chống tăng Javelin từng được phát hiện trong tay các nhóm tội phạm và cực đoan ở Trung Đông, đồng thời cho rằng các băng đảng ma túy tại Mỹ Latinh cũng bày tỏ sự quan tâm đối với nguồn vũ khí bất hợp pháp này.

Nhà phân tích chính trị Antony Kish cũng cho rằng, các băng nhóm tội phạm châu Âu không phải những khách hàng đầu tiên của thị trường chợ đen Ukraine. Theo ông, các băng đảng ma túy Colombia đã cử thành viên tới khu vực chiến sự để học cách vận hành UAV và các công nghệ quân sự hiện đại, trước khi dùng chúng trong các hoạt động phạm pháp.

Ông Kish nói rằng, tại khu vực Địa Trung Hải, lực lượng chức năng càng lúc càng phát hiện nhiều UAV, thiết bị không người lái dưới nước, được sử dụng trong các đường dây vận chuyển hàng cấm.

Trong khi đó, nhà sử học Vladimir Andreev nhận định với truyền thông Nga, rằng lượng vũ khí thất lạc có thể tiếp tục xuất hiện tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Theo ông, ngoài Albania, Mỹ Latinh hay Ý, Afghanistan có thể trở thành điểm đến tiếp theo do tại đây tồn tại nhiều nhóm vũ trang có nhu cầu tiếp cận các loại vũ khí hiện đại.

Binh sĩ Ukraine vác tên lửa Javelin. Ảnh: Shutterstock.

Nga cảnh báo nguy cơ lan sang lãnh thổ mình

Nga nhiều lần lên tiếng về nguy cơ vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine rơi vào tay các tổ chức khủng bố và tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị về ngăn chặn nguồn cung vũ khí cho các tổ chức khủng bố ở Trung Á hồi tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các tổ chức cực đoan đang dễ dàng tiếp cận UAV cùng nhiều loại vũ khí công nghệ cao do phương Tây cung cấp cho Kiev.

Theo ông Perendzhiev, châu Âu vẫn chưa đánh giá đầy đủ quy mô của vấn đề. Ông cho rằng, việc cảnh báo hiện mới xuất phát từ một công tố viên cấp thành phố cho thấy giới lãnh đạo Ý vẫn chưa thực sự coi đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.

Vị chuyên gia cũng nhắc lại việc Liên minh châu Âu thành lập Trung tâm Kiểm soát buôn bán vũ khí trái phép tại Moldova vào năm 2023 nhằm giám sát dòng chảy vũ khí từ Ukraine. Tuy nhiên, sau khi được công bố, hoạt động của trung tâm này gần như không còn xuất hiện công khai.

Theo ông, điều đó phản ánh việc các nước châu Âu đã sớm nhận thức được nguy cơ nhưng hiệu quả của các biện pháp kiểm soát vẫn còn là dấu hỏi.

Đối với Nga, ông Perendzhiev cảnh báo nguy cơ các kho vũ khí bí mật của lực lượng phá hoại hoặc khủng bố được cất giấu trong lãnh thổ Nga có thể liên quan nguồn vũ khí từ Ukraine.

Ông cũng cho rằng, một số vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu bên trong nước Nga có thể được tiến hành từ ngay trong lãnh thổ Nga thay vì xuất phát trực tiếp từ Ukraine, do đó không thể xem nhẹ nguy cơ buôn lậu vũ khí.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Global Look Press.

Tuy nhiên, ông Antony Kish lại đưa ra đánh giá thận trọng hơn. Theo ông, chưa có cơ sở để cho rằng các băng nhóm tội phạm tại Nga sẽ nhanh chóng được “nâng cấp công nghệ” nhờ nguồn UAV quân sự từ Ukraine.

Ông nhận định, lực lượng chuyên trách chống tội phạm có tổ chức của Nga vẫn hoạt động hiệu quả, đồng thời cho rằng các tổ chức tội phạm trong nước chưa chắc đã lựa chọn sử dụng UAV mang chất nổ như một phương tiện phạm tội phổ biến.

Trong khi đó, nhà phân tích Vladimir Andreev cho rằng, không thể loại trừ khả năng vấn đề đang bị khai thác phục vụ mục đích chính trị nội bộ ở một số nước châu Âu.

Theo ông, mafia từ lâu đã là chủ đề gây nhiều lo ngại trong xã hội Ý và thường được sử dụng như biểu tượng để lý giải nhiều vấn đề an ninh. Vì vậy, câu chuyện về UAV có nguồn gốc từ Ukraine có thể vừa phản ánh nguy cơ thực tế của thị trường vũ khí chợ đen, vừa mang màu sắc của các cuộc tranh luận chính trị trong nước.

UAV ở Ukraine. Ảnh: AP.