4 Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Trưa 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao các quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhân sự mới. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng 5 nhân sự nhận nhiệm vụ mới; đề nghị các cán bộ này tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.