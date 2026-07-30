Đà Nẵng xác minh 17 hài cốt chôn cùng súng AK, M79

Ngày 29/7, tại xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng nhằm xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng để xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ.

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.

Thời điểm đó, Ban CHQS huyện Hiệp Đức đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên chưa đủ cơ sở kết luận là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Sau đó, tất cả hài cốt được ông Võ Đình Thế (doanh nhân tại TP.HCM, quê Quảng Nam cũ) di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Đến năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài - Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, đối chiếu hồ sơ, phối hợp với các nhân chứng và đơn vị liên quan để xác minh thông tin về 17 hài cốt kể trên.

Dự kiến ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức sẽ mời các nhân chứng liên quan cung cấp thêm thông tin, tư liệu.