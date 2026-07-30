Đà Nẵng xác minh 17 hài cốt chôn cùng súng AK, M79
Đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.
Ngày 29/7, tại xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng nhằm xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng để xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ.
Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.
Thời điểm đó, Ban CHQS huyện Hiệp Đức đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên chưa đủ cơ sở kết luận là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.
Sau đó, tất cả hài cốt được ông Võ Đình Thế (doanh nhân tại TP.HCM, quê Quảng Nam cũ) di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Đến năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.
Đại tá Đỗ Nguyên Hoài - Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, đối chiếu hồ sơ, phối hợp với các nhân chứng và đơn vị liên quan để xác minh thông tin về 17 hài cốt kể trên.
Dự kiến ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức sẽ mời các nhân chứng liên quan cung cấp thêm thông tin, tư liệu.
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Kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Gò Cát - Lái Thiêu
Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 kêu gọi người dân, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin để xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, phường Lái Thiêu, TPHCM.
Trong thư kêu gọi phát đi ngày 29/7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trên chiến trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong giai đoạn 1971-1972.
Tìm hố chôn tập thể liệt sĩ tại Gò Cát, Quân khu 7 phát thư kêu gọi người dân hỗ trợ.
Qua nhiều nguồn tư liệu đã được thu thập, trong thời gian này, xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa thường vận chuyển thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh đến chôn cất tại nhiều hố tập thể ở khu vực Gò Cát - Lái Thiêu, nay thuộc khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TPHCM.
Theo thông tin ban đầu, khu vực nghi có các hố chôn tập thể nằm xung quanh công viên và đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex.
Để có thêm cơ sở xác minh, phục vụ việc tổ chức hội thảo, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; hội cựu chiến binh các cấp; ban liên lạc các đơn vị, mặt trận; cựu quân nhân, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu trước đây cung cấp các thông tin liên quan.
Trong đó, Ban Chỉ đạo đặc biệt mong muốn tiếp nhận các thông tin về việc vận chuyển thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất, nơi tập kết thi thể liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ có liên quan. Người dân có thể cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Tư lệnh TPHCM.
Ban Chỉ đạo Quân khu 7 nhấn mạnh, mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều được trân trọng ghi nhận và là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ Đại tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7 qua số điện thoại 0947.459.639.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/07/2026 06:06 AM (GMT+7)