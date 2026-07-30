Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đợt tập kích này bắt đầu vào tối 29/7 và là “một phản ứng mạnh mẽ đối với nỗ lực tấn công của Iran” một ngày trước đó. Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội.

Hậu quả một vụ không kích của quân đội Mỹ. Ảnh minh họa: Al-Masirah TV.

Đây là một bước leo thang mới sau một thời kỳ yên tĩnh, khi Mỹ cho biết họ đã đánh chặn các cuộc tập kích từ Iran một ngày trước đó và tiến hành các cuộc tấn công riêng biệt cùng với Saudi Arabia nhằm vào các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở nước láng giềng Iraq.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Iran nhắm mục tiêu vào một căn cứ Mỹ ở Jordan.

Theo tin tức mới nhất, Iran cũng đã phóng một loạt tên lửa vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông hôm 29/7 khi liên quân Mỹ - Saudi Arabia tấn công các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở nước láng giềng Iraq. Cuộc tấn công của liên quân này được cho là đã khiến ít nhất 20 chiến binh và 6 cố vấn Iran tử vong.

Ở một diễn biến khác, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây ra hỏa hoạn trên hai tàu chở khí đốt tự nhiên tại cảng Damietta của Ai Cập, theo Ambrey, một công ty an ninh hàng hải của Anh. Hiện chưa rõ ai chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào một cơ sở lưu trữ nổi thuộc sở hữu của Mỹ và một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp. Không có thương vong nào được báo cáo.

Sự bùng phát chiến sự trên nhiều mặt trận sau gần 2 tuần tương đối yên tĩnh đã làm tăng nguy cơ quay trở lại chiến tranh toàn diện, cho thấy khó khăn trong việc chấm dứt một cuộc xung đột kéo dài 5 tháng, làm rung chuyển nền kinh tế thế giới và không được lòng người dân Mỹ.