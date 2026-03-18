Vụ 3 người tử vong dưới hầm tàu ở Khánh Hoà: Thông tin mới nhất về sức khoẻ 2 nạn nhân còn lại

Ngày 17/3, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sau nhiều giờ tích cực điều trị, cả 2 thuyền viên trong vụ tai nạn lao động xảy ra dưới hầm tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đã qua cơn nguy kịch.

Hiện tại, cả 2 thuyền viên gồm: ông Bùi Văn Q. (48 tuổi, ở Hải Phòng, thuyền trưởng) và anh Thái Văn Th. (25 tuổi, ở tỉnh Nghệ An, thợ máy) đã được chuyển ra khỏi khoa Hồi sức tích cực (ICU) xuống khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Lực lượng cứu nạn triển khai xuống hầm tàu chở hàng Trường Nguyên 18. Ảnh: CAKH.

Theo báo cáo nhanh của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu khiến 3 thuyền viên tử vong trên tàu Trường Nguyên 18 được xác định có thể nghi do điện giật.

Trước đó, ngày 16/3, đơn vị này nhận được thông tin từ đại lý tàu Trường Nguyên 18 về một vụ tai nạn xảy ra trên tàu. Tàu Trường Nguyên 18 (quốc tịch Việt Nam, số đăng kiểm HP 3867, cấp VR-SB, trọng tải 4.557 tấn) có 10 thuyền viên và 1 hành khách, không chở hàng, đang hành trình từ TP.HCM đến cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Đến 16h45 cùng ngày, tàu neo đậu ngoài phao “0” để chờ kế hoạch vào làm hàng tại cảng Cà Ná. Tuy nhiên, khoảng 20h30, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin có 5 thuyền viên gặp nạn.

Ngay sau đó, Cảng vụ đã khẩn trương liên lạc để nắm tình hình, đồng thời yêu cầu tàu kéo neo, điều động vào cảng. Đơn vị cũng điều động tàu lai Tuy Phong 02 ra hỗ trợ quá trình cập cảng và thông báo tới các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý vụ việc.

Trong tổng số 5 người gặp nạn, chỉ cấp cứu được 2 thuyền viên, còn 3 người tử vong. 3 thuyền viên tử vong gồm: ông Trần Đức T. (45 tuổi, máy phó); ông Trần Xuân D. (55 tuổi, thợ máy) và ông Lê Văn Đ. (47 tuổi, hành khách). Cả 3 nạn nhân đều quê ở tỉnh Nghệ An.