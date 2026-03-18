Điểm nóng xung đột ngày 18-3: Hé lộ cách Israel ám sát chỉ huy lực lượng Basij của Iran

AP dẫn thông tin từ phía Israel khẳng định đòn không kích nhằm vào tướng Soleimani khi ông này đang ở trong một lều dã chiến cùng các chỉ huy Basij khác.

Vì lo ngại các căn cứ chính thức có thể trở thành mục tiêu bị tấn công của Israel nên Basij được cho là đã sử dụng lều làm trung tâm điều hành tạm thời.

Một quan chức quân đội Israel (giấu tên) nhận định đây là biện pháp nhằm tránh bị phát hiện trong bối cảnh các đợt không kích gia tăng.

Tuy nhiên, thông tin "tiêu diệt tướng Soleimani" mới chỉ đến từ phía Israel mà chưa được Iran xác nhận độc lập.

Ông Soleimani được bổ nhiệm làm chỉ huy Basij vào năm 2019 bởi cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Nhân vật này trước đó từng bị Bộ Tài chính Mỹ và Liên minh châu Âu trừng phạt vì liên quan đến các hành vi "vi phạm nhân quyền".

Các báo cáo quốc tế cũng cho thấy chiến dịch này của Israel nằm trong loạt đòn tấn công nhằm vào giới lãnh đạo an ninh cấp cao của Iran khiến căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Với khoảng 450.000 thành viên, lực lượng Basij đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì trật tự trong nước, trấn áp biểu tình và bảo vệ chính quyền Iran suốt nhiều thập kỷ, theo CNN.

Đây là 1 trong 5 nhánh thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong tiếng Ba Tư, "Basij" có nghĩa là "huy động", phản ánh bản chất là một lực lượng tình nguyện được tuyển chọn từ nhiều tầng lớp xã hội, đặc biệt là những nhóm dân cư bảo thủ và thu nhập thấp.

Nhiệm vụ chính của Basij là củng cố quyền lực của chính quyền Iran trong nước, đồng thời giám sát và thực thi các chuẩn mực đạo đức Hồi giáo trong xã hội.

Lực lượng này từng gây chú ý trong Chiến tranh Iran – Iraq khi sử dụng chiến thuật "biển người" – tức huy động các tình nguyện viên, thậm chí rất trẻ, tiến qua bãi mìn để mở đường cho quân đội chính quy phía sau.

Israel trước đó cũng tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong đòn không kích đêm 16-3.