Rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư

Một con rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện ở vườn nhà dân, trong khu dân cư đông đúc.

Ngày 27-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết người dân thôn Ninh Nội (xã An Bình, Phú Thọ) đã trình báo phát hiện rắn hổ mang chúa trong vườn nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Bình phối hợp Phòng Kinh tế xã và cán bộ Kiểm lâm nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khoanh vùng khu vực rậm rạp nơi con rắn trú ẩn.

Sau quá trình tiếp cận thận trọng, lực lượng chức năng đã khống chế thành công con rắn hổ mang chúa dài, lớn, nặng khoảng 7 kg, sức khỏe ổn định. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, hiếm gặp trong khu dân cư.

Công an xã và Kiểm lâm sau đó lập biên bản theo quy định, đảm bảo đúng quy trình chuyên môn. Con rắn hổ mang chúa sau đó đã được thả vào khu rừng tự nhiên trên địa bàn.

-27/11/2025 14:06 PM (GMT+7)
