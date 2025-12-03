Phá 'thiên la địa võng', bảo vệ chim trời

Ngày 2/12, UBND xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa chỉ đạo, phối hợp với Phòng Kinh tế; Công an xã cùng lực lượng Kiểm lâm địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã và khai thác, sử dụng trái phép nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Tại các khu vực đồng ruộng, tổ công tác đã phát hiện nhiều dụng cụ bẫy chim trời trái phép.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy hơn 250m lưới giăng bẫy chim cùng 20 cọc tre, nứa, inox dùng để cố định lưới bẫy. Toàn bộ quá trình tiêu hủy được thực hiện ngay tại hiện trường, đúng quy định, thể hiện quyết tâm nghiêm minh của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Trước đó, Công an xã Hưng Nguyên cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Cụ thể, Công an xã Hưng Nguyên đã thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin, tố giác của người dân về các hành vi vi phạm; phối hợp tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân. Tổ chức cho các nhà hàng và tiểu thương tại các chợ dân sinh ký cam kết không săn bắt, giết mổ, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư.

Trong tháng 11, Công an xã phối hợp lực lượng Kiểm lâm, Tổ ANTT tiến hành 4 đợt tuần tra, rà soát. Qua đó, thu giữ 3 bộ kích âm, 22 loa phát tiếng chim, 5 bình ắc quy; tháo dỡ 1 lán trại dùng để canh trực bẫy bắt chim; tiêu hủy 20 con cò tạc (bằng xốp), 140 cọc tre nứa và 2.700m lưới dùng để đánh bắt chim trái phép. Lực lượng chức năng cũng thả về môi trường tự nhiên 9 cá thể chim còn khỏe mạnh.

Tại xã Vĩnh Tường (Nghệ An), những ngày qua các lực lượng chức năng, công an, kiểm lâm cũng trực tiếp xuống lội ruộng tháo dỡ hàng loạt bẫy lưới do người dân đặt ra để đánh bắt chim trời.

Những chú chim dính bẫy được các cán bộ công an giải cứu.

Hàng loạt bẫy lưới được lực lượng chức năng tháo dỡ.

Rồi tiến hành tiêu hủy.

Tại xã Quỳnh Phú, lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân tháo dỡ, thu gom các dụng cụ bẫy, lưới, bẫy dính được người dân giăng đặt để bắt chim trời.

Những chiếc bẫy chim được lực lượng chức năng xã Quỳnh Phú tháo dỡ.

Các lán trại bẫy chim bị phá bỏ.

Hoạt động tuần tra, kiểm tra và xử lý kiên quyết của các lực lượng chức năng không chỉ góp phần ngăn chặn hành vi xâm hại động vật hoang dã mà còn lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, duy trì đa dạng sinh học và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra và xử lý đã giúp người dân có ý thức hơn, hạn chế tình trạng bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư và khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn.