Chim cu ngói không phải loài quý hiếm, vì sao tàng trữ lại bị phạt?

Như PLO đã đưa tin, mới đây, lực lượng kiểm lâm phát hiện 8 sọt nhựa chứa khoảng 500 con chim cu ngói còn sống tại một địa chỉ ở phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Toàn bộ số chim này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua xác minh, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 xác định chủ sở hữu là một phụ nữ ngụ TP Cần Thơ. Người này bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

Cơ quan kiểm lâm đã tịch thu toàn bộ số chim cu ngói, tổ chức chăm sóc, phục hồi sức khỏe và sẽ thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Từ vụ việc này, bạn đọc thắc mắc vì sao tàng trữ chim cu ngói bị phạt?

Số lượng lớn chim cu ngói được cơ quan chức năng phát hiện ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HT

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Thông tư 27/2025 của Bộ NN&MT, chim cu ngói không nằm trong nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm. Do đó, đây là loài động vật rừng thông thường, vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Lâm nghiệp 2017.

Mặc dù chim cu ngói không phải là loài quý hiếm, nhưng vẫn là lâm sản (động vật rừng hoang dã), nên việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (như giấy xác nhận của cơ quan kiểm lâm, hợp đồng mua bán từ cơ sở nuôi được cấp phép, biên bản kiểm lâm...).

Trong vụ việc nêu trên, người vi phạm không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc của 500 con chim cu ngói, nên hành vi bị xác định là vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Điều 22 Nghị định số 35/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022 quy định: Hành vi vận chuyển lâm sản (trường hợp vận chuyển lâm sản bằng phương tiện thì xác định hành vi vi phạm từ thời điểm lâm sản đã được xếp lên phương tiện vận chuyển) không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau:

Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá từ 7 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng.

Do đó, việc cơ quan kiểm lâm xử phạt 7,5 triệu đồng nằm trong khung phạt từ 5 - 10 triệu đồng, hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.