Giải cứu hai người mắc kẹt trên tầng ba trong căn nhà hỏa hoạn

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa chiều 2/9 cho biết, hai nạn nhân mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn tại một căn nhà 4 tầng ở phường Nam Nha Trang đã được Cảnh sát đơn vị này giải cứu kịp thời.

Trước đó vào lúc 11h 26’ trưa 2/9, trực ban Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo từ người dân về vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở đường T7, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đám cháy khởi điểm từ tầng 3 căn nhà rồi bùng phát mạnh, cháy lan lên tầng 3 và 4.

Ngay sau đó, 12 cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 1 được lệnh lên 2 xe chuyên dụng chữa cháy tăng tốc đến hiện trường. Theo những người dân ở gần đó, đám cháy khởi điểm ở khu vực tầng 2 căn nhà có kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, diện tích đất 100m, sau đó bùng phát mạnh, cháy lan lên tầng 3 và 4. Chất cháy chủ yếu là vật dụng sinh hoạt của hộ gia đình.

Đội CC&CNCH khu vực 1 triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy, đồng thời khẩn trương tiếp cận bên trong hiện trường và đã phát hiện 2 người mắc kẹt tại tầng 3 căn nhà. Cảnh sát đã kịp thời giải cứu cả 2 nạn nhân đưa ra ngoài để chuyển tiếp đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 11h55’ trưa cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Được biết chủ nhân căn nhà xảy ra hỏa hoạn nêu trên là ông Nguyễn Chiến Th (SN 1977, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).