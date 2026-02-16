Phương Tây cho rằng Navalny đã bị đầu độc. Ảnh: Meduza.

Hôm 14/2, tờ The Insider đưa tin rằng các phòng thí nghiệm độc lập ở 5 quốc gia đã xác định được chất được sử dụng để đầu độc lãnh đạo phe đối lập Nga Alexey Navalny.

Các nhà khoa học đã tìm thấy epibatidine - một chất độc mạnh có nguồn gốc từ một loài ếch Nam Mỹ - trong các mẫu sinh học lấy từ Navalny và được bí mật đưa ra nước ngoài.

Anh, Thụy Điển, Pháp, Đức và Hà Lan sau đó đã đưa ra một tuyên bố chung xác nhận những phát hiện này và cáo buộc Nga vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học.

Lên tiếng về thông tin từ The Insider, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đây là nỗ lực đánh lạc hướng dư luận.

"Tuyên bố này là cần thiết vì hai lý do. Thứ nhất, để làm gián đoạn chu kỳ tin tức, vốn từ góc nhìn của người phương Tây, đã bị phá hỏng hoàn toàn bởi việc công bố các tài liệu Epstein" - bà nói. "Quy mô, phản ứng và tác động của chúng đối với toàn thế giới... có thể so sánh với một trận lụt toàn cầu. Cần một điều gì đó có thể chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế sang một hướng khác".

Bà Zakharova cho rằng vấn đề Navalny đã bị người phương Tây "thổi phồng đến mức tối đa".

"Câu chuyện đầu độc đã được họ cổ vũ trong nhiều năm... Do đó, để ngăn chặn các tài liệu Epstein, họ đang đưa vấn đề này ra" - bà Zakharova phát biểu trên truyền hình Channel One.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, lý do thứ hai mà các nước phương Tây đưa ra tuyên bố về Navalny là vì Hội nghị Munich "hoàn toàn tập trung vào cáo buộc gây hấn của Nga", vì vậy cần một tín hiệu nào đó, "một tác nhân, một điều gì đó có thể khơi mào cuộc đối thoại", để bắt đầu thảo luận về khả năng Nga "có thể tấn công".

Alexei Navalny đã nhập viện tại Omsk vào ngày 20/8/2020, sau khi bị ốm trên máy bay trên đường từ Tomsk. Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ ở Omsk chẩn đoán ông mắc chứng rối loạn chuyển hóa, gây ra hiện tượng giảm mạnh lượng đường trong máu. Nguyên nhân chưa rõ, nhưng các bác sĩ ở Omsk không tìm thấy độc tố nào trong máu hoặc nước tiểu của Navalny.

Sau đó, ông được đưa bằng máy bay đến Đức. Tiếp theo đó, chính phủ Đức, trích dẫn các bác sĩ quân y, tuyên bố Navalny đã bị đầu độc bằng một chất thuộc nhóm chất độc chiến tranh Novichok.

Nội các Đức sau đó báo cáo rằng kết quả điều tra của các chuyên gia Đức đã được các phòng thí nghiệm ở Thụy Điển và Pháp xác nhận, và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đồng thời đang tiến hành cuộc điều tra riêng theo yêu cầu của Berlin.

Điện Kremlin tuyên bố rằng Berlin đã không thông báo cho Moscow về kết quả điều tra của mình, và Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Nga đang chờ phản hồi từ Đức về yêu cầu chính thức của mình liên quan đến tình hình: trong tháng qua, Nga đã gửi cho Đức ba yêu cầu hỗ trợ pháp lý liên quan đến tình hình của Navalny, nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Văn phòng công tố và cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra vào ngày Navalny nhập viện.

Một năm sau vụ việc Navalny, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng đó là một hành động khiêu khích có chủ đích nhằm làm mất uy tín của Nga, và vụ việc này do phương Tây dàn dựng để răn đe nước này và tiếp tục tấn công Nga. Bộ Ngoại giao này lưu ý rằng Berlin chưa bao giờ cung cấp bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho những cáo buộc chống lại Nga, và OPCW đã "lảng tránh" yêu cầu hỗ trợ của Moscow, ngăn cản việc khởi tố vụ án.

Tháng 8/2023, Tòa án Thành phố Moscow tuyên Navalny, người đã trở về Nga, phạm tội thành lập nhóm cực đoan, và kết án ông tổng cộng 19 năm tù giam tại trại giam an ninh tối cao.

Sau đó, Navalny được chuyển đến Yamal, nơi ông qua đời vào ngày 16/2, sau khi các bác sĩ cố gắng hồi sức cho ông hơn nửa giờ. Theo nguồn tin của RT, Navalny bị đông máu, và nguyên nhân cái chết đang được xác định. Ủy ban Điều tra của Khu tự trị Yamalo - Nenets tuyên bố đã khởi động một cuộc điều tra thủ tục.