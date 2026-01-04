Xử lý hơn 3.400 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch

Ảnh minh họa.

Chiều 3/1, theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người.

So với cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (-36,36%), giảm 14 người chết (-46,67%), giảm 2 người bị thương (-6,90%); So với ngày nghỉ liền kề giảm 36 vụ (-50,70%), giảm 25 người chết (-60,98%), giảm 29 người bị thương (+51,79%).

Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ, tổng thiệt hại tài sản ước tính hơn 363 triệu đồng.

Cũng trong cùng ngày, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.590 trường hợp vi phạm, tạm giữ 116 xe ô tô, 3.605 xe mô tô, 183 phương tiện khác, tước 404 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 2.119 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.472 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.966 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 111 trường hợp, quá khổ giới hạn 57 trường hợp, chở quá số người quy định 4 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 5 trường hợp, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp, không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 3 trường hợp, vi phạm ma túy 11 trường hợp.