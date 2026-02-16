Phương Tây tiết lộ nhiệm vụ mới đáng sợ của Wagner ở Châu Âu

Tình trạng của nhóm tác chiến Wagner vẫn chưa rõ ràng kể từ tháng 6/2023, khi cuộc nổi dậy bất thành chống lại bộ chỉ huy cấp cao của quân đội Nga dẫn đến các biện pháp trấn áp và cái chết của người sáng lập Yevgeny Prigozhin.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo phương Tây cáo buộc các tuyển mộ viên của Wagner - những người trước đây chuyên thuyết phục nam thanh niên ở các vùng sâu vùng xa của Nga tham chiến tại Ukraine - nay đã nhận nhiệm vụ mới: tuyển mộ những người châu Âu dễ tổn thương về kinh tế để thực hiện các hành vi bạo lực trên lãnh thổ NATO.

Tình báo quân sự Nga “đang sử dụng những nguồn lực nhân sự sẵn có” - một quan chức tình báo phương Tây nói, ám chỉ mạng lưới Wagner.

Tình báo Nga đã trở nên rất tích cực trong việc tìm kiếm các “đặc vụ dùng một lần” tại châu Âu nhằm gieo rắc hỗn loạn.

Phương Tây cho rằng trong hai năm qua, Nga đã mở rộng chiến dịch gây bất ổn và phá hoại trên khắp châu Âu, với mục tiêu làm suy yếu quyết tâm của các nước phương Tây trong việc ủng hộ Ukraine và kích động bất ổn xã hội.

Tuy nhiên, sau khi phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể số lượng điệp viên bí mật tại châu Âu do hàng loạt vụ trục xuất ngoại giao khỏi các thủ đô EU, giới lãnh đạo tình báo Moscow ngày càng dựa vào các trung gian để thực hiện nhiệm vụ.

Theo các quan chức tình báo châu Âu có ảnh hưởng, những người được tuyển mộ thường hành động vì tiền, và nhiều người trong số họ bị gạt ra bên lề xã hội, đôi khi thiếu mục tiêu hoặc phương hướng trong cuộc sống.

“Wagner có sẵn một mạng lưới tuyên truyền viên và tuyển mộ viên biết nói ngôn ngữ của họ” - một quan chức châu Âu cho biết.

Trong khi đó, FSB thường dựa vào các mạng lưới tội phạm và cộng đồng kiều dân mà họ đã xây dựng quan hệ tại khu vực lân cận Nga, nhưng các kênh này kém hiệu quả hơn trong việc tuyển mộ quy mô lớn.

Wagner và những người ủng hộ tổ chức này vốn đã có sự hiện diện đáng kể trên mạng xã hội hướng tới người Nga, điều này tương đối dễ dàng được chuyển đổi thành hoạt động mang tính quốc tế hơn.

Vai trò của mạng lưới Wagner trong chiến dịch phá hoại của Nga đã nằm trong tầm giám sát chặt chẽ của các cơ quan tình báo và an ninh châu Âu ngay từ đầu. Chẳng hạn, các tài khoản mạng xã hội do Wagner điều hành đã tuyển mộ một nhóm công dân Anh vào cuối năm 2023.

Sau vụ việc này, các cơ quan châu Âu dần phác họa được một bức tranh về mạng lưới “chiến binh dùng một lần” của Wagner rộng lớn hơn nhiều trên khắp châu Âu.

Dù vậy, các cơ quan an ninh cũng có ít nhất một lợi thế: những gì tình báo Nga đạt được về quy mô và chi phí khi sử dụng các trung gian như Wagner để tuyển mộ những kẻ phá hoại nghiệp dư, họ lại đánh mất về năng lực và tính bí mật. Cho đến nay, số vụ tấn công bị ngăn chặn nhiều hơn số vụ thành công.

Trước đó, tại Ba Lan, các bản án đối với những công dân Nga vận động người khác gia nhập nhóm Wagner đã được giữ nguyên.