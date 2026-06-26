500 người xuyên đêm tìm thấy nam thanh niên ở Nghệ An mất tích

Sáng 26/6, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy anh H.V.T. (SN 1997, trú xã Thần Lĩnh) sau gần một ngày đêm mất liên lạc.

Anh H.V.T. được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy trên đồi Khe Lở trong tình trạng mất nước, đói và kiệt sức sau gần một ngày đi lạc.

Trước đó, chiều 25/6, Công an xã Thần Lĩnh tiếp nhận tin báo của gia đình về việc anh T. rời nhà từ sáng cùng ngày nhưng không trở về. Theo người thân, anh T. có tiền sử mắc bệnh động kinh, thường xuyên lên cơn ngất nên mọi người rất lo lắng khi mất liên lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Lĩnh khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định khoảng 7h ngày 25/6, anh T. đi theo hướng nhà thờ Trại Gáo, thuộc xóm Nghi Phương 6, xã Thần Lĩnh.

Thông tin từ nhóm người dân đi lấy nhựa thông cho biết, khoảng 10h cùng ngày, anh T. xuất hiện tại khu vực đồi thông phía sau nhà thờ. Từ các nguồn thông tin thu thập được, Công an xã nhanh chóng khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng Công an xã Thần Lĩnh cùng hàng trăm người dân xuyên đêm tìm kiếm nam thanh niên mất tích tại khu vực đồi thông.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mất tích, Công an xã Thần Lĩnh đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân chia thành nhiều mũi tìm kiếm xuyên đêm. Đến tối 25/6, khoảng 500 người tham gia mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực đồi thông và địa bàn lân cận.

Đến khoảng 7h30 ngày 26/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện anh H.V.T. tại khu vực đồi Khe Lở, thuộc xóm 6, xã Phúc Lộc, cách nhà khoảng 2km.

Sau gần một ngày đi lạc giữa thời tiết nắng nóng, anh T. trong tình trạng đói, mất nước và kiệt sức. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu, bổ sung nước uống trước khi đưa anh về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình tiếp tục theo dõi.