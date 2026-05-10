Hơn 200 người tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Tuyên Quang

Khoảng 7h ngày 8/5, ông Phàn Tràn Tá, 58 tuổi, trú xóm 2, thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang vào rừng tìm cây thuốc nam rồi mất liên lạc với gia đình.

Từ hôm qua, khi nhận tin báo mất tích, UBND xã Bắc Quang đã thành lập tổ chỉ huy tìm kiếm cứu hộ do một phó chủ tịch xã trực tiếp chỉ đạo, Chủ tịch xã Trần Minh Hữu cho biết.

Lực lượng tìm kiếm gồm công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quân sự, dân quân cùng người dân địa phương chia thành nhiều nhóm rà soát các tuyến đường mòn, khe suối và rừng sâu.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích ở Bắc Quang. Ảnh: Minh Hữu

Khu vực ông Tá mất tích được xác định tại tiểu khu 285, thuộc rừng phòng hộ ở các thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ, xã Bắc Quang. Nơi này địa hình dốc, nhiều khe suối, rừng tự nhiên xen rừng tái sinh với thảm thực vật dày, nhiều cây gỗ lớn và dây leo chằng chịt nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Khu rừng phòng hộ nơi ông Tá mất tích thường xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm, có nhiều vách dốc và đường đi nhỏ do người dân đi rừng tạo thành. Đây cũng là nơi người dân thường vào tìm cây thuốc nam, khai thác lâm sản phụ và chăn thả gia súc.