5 nhóm lỗi vi phạm vào "tầm ngắm" của CSGT TPHCM

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, đơn vị đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

CSGT TPHCM xử lý xe khách vi phạm.

Trên đường bộ, Phòng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý theo 5 nhóm lỗi vi phạm. Cụ thể là người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm các quy định khi tham gia giao thông; học sinh, phụ huynh chở học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

2 nhóm tiếp theo gồm vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chuyển làn đường không đúng quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau...; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng..., đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Về đường sắt, CSGT tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường sắt, nhà ga trọng điểm; các đường ngang, cầu chung, lối đi tự mở qua đường sắt; các khu đoạn đường sắt có nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên đường sắt, lái tàu vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; vi phạm quy trình tác nghiệp; người điều khiển phương tiện đường bộ qua đường ngang không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường; dừng, đỗ, quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang…

Phòng CSGT cho biết sẽ xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ.