CSGT thông báo các hành vi bị tập trung xử lý vào cuối kỳ nghỉ Tết

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết (từ mùng 4 đến mùng 6), lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách, gồm: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm tốc độ.

CSGT sẽ tập trung xử lý một số hành vi vi phạm với ô tô vận tải hành khách. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời mong người dân cung cấp thông tin về xe khách vi phạm cho Cục CSGT qua Fanpage Facebook, ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT để xác minh, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn đi lại sau Tết.

Trước đó, trong những ngày đầu kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT liên tiếp xử lý các xe khách có hành vi “nhồi nhét” hoặc chở hàng hóa trong khoang hành khách.

Một vụ việc xe khách ''nhồi nhét'' điển hình xảy ra ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp) tại Phú Thọ. Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã dừng kiểm tra xe khách BKS 26B-XXX.23 do tài xế Vũ Anh T. (SN 1988, trú tại Tuyên Quang) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở 73 người, trong khi chỉ được phép chở tối đa 22 hành khách. Ngoài ra, xe còn chở hàng hóa vượt kích thước cho phép; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động và không có phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế với tổng số tiền 80,8 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt 198 triệu đồng.

Trường hợp xe khách chở hàng trên nóc bị xử lý. Ảnh: CACC

Cùng ngày 14/2, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 24F-XXX.08 do tài xế Khổng Như H. (SN 1988, trú tại Tuyên Quang) điều khiển vi phạm lỗi chở quá số người quy định (66 người/36 chỗ); thiết bị giám sát hành trình của xe cũng không hoạt động.

Tài xế H. bị xử phạt 65 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị phạt 162 triệu đồng.