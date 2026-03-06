Công an khống chế đối tượng vào tiệm vàng “quậy” ở Đồng Tháp

Thông tin ban đầu cho biết, vào cuối buổi chiều nay, bà Nguyễn Thị Kim Th., (sinh 1984, ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) đến tiệm vàng Hồng Phúc (đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) để bán nữ trang.

Đối tượng nữ vào tiệm vàng Hồng Phúc có hành vi gây mất trật tự

Tại đây bà Th., yêu cầu phía tiệm vàng Hồng Phúc phải mua với mức giá do bà đưa ra. Khi không được sự chấp nhận của nhân viên tại đây, bà Th., đã xảy ra mâu thuẫn và to tiếng với nhân viên tiệm vàng, gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng công an khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an phường xử lý

Nhận tin báo, công an phường Mỹ Tho đã huy động lực lượng đến hiện trường xử lý vụ việc. Đối tượng không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có hành vi chống người thi hành nhiệm vụ. Lực lượng công an đã khống chế bà Th., đưa về trụ sở công an phường làm việc.