Thủ phạm tráo vàng giả để trộm 280 chỉ vàng thật là nàng dâu cũ

Trước đó vào ngày 26/1, Công an xã Đồng Xuân tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ ông Đặng Quang Ph (SN 1965, trú tại thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Theo tố giác, vợ chồng ông Ph và người con gái có cất giữ trong két sắt của gia đình số nữ trang gồm 321,5 chỉ vàng. Ngày 18/1, vợ chồng ông mở két lấy 5 chiếc nhẫn và 2 vòng đeo tay mang đến một tiệm vàng ở địa phương nhờ đánh bóng để chuẩn bị trao tặng cho một người con trai trong lễ thành hôn sắp tổ chức. Điều bất ngờ là khi kiểm tra, chủ tiệm vàng cho biết số nữ trang nêu trên đều là vàng giả.

Nghi ngờ kẻ gian đột nhập đánh tráo vàng giả để trộm cắp vàng thật, ông Ph mang toàn bộ số nữ trang trong két sắt đi kiểm tra thì xác định chỉ có 41,5 chỉ vàng thật, 280 chỉ còn lại đã bị ai đó “phù phép biến hóa” thành vàng giả. Do bận lo lễ thành hôn cho con trai, nên hơn một tuần sau ông Ph mới đến Công an xã Đồng Xuân trình báo vụ việc.

Hồ Thị Cẩm Thi khi bị triệu tập đến trụ sở Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hữu Toàn.

Ngay sau đó, Công an xã Đồng Xuân khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét và đã xác định đối tượng trộm cắp nhiều nhẫn vàng, vòng đeo tay có tổng trọng lượng 280 chỉ vàng 9999 là Hồ Thị Cẩm Thi - người từng có hơn chục năm là con dâu của vợ chồng ông Ph.

Bị triệu tập đấu tranh xét hỏi ráo riết, Thi khai nhận sau khi về cư trú tại nhà ông Ph được hơn 4 năm thì nàng dâu này nhìn thấy cha mẹ chồng cất giữ nhiều vàng trong tủ, trước khi chưa mua két sắt. Từ giữa tháng 1/2017 đến tháng 12/2020, Thi đã 11 lần lén lút lấy chìa khóa mở tủ trộm vàng. Để tránh bị phát hiện, Thi giở chiêu trò lấy trộm loại nữ trang nào thì mua vàng giả tương tự để xếp lại trong các hộp nhựa đựng vàng. Số tiền bán vàng trộm được, ngoài việc trả nợ, tiêu xài, có lần Thi mua xe máy tay ga SH Mode rồi nhờ người cha ruột đăng ký chủ sở hữu. Đấu tranh mở rộng điều tra, Thi khai nhận ngoài hành vi trộm cắp số vàng trên, trong tháng 9/2024, nàng dâu này còn lén lút trộm cắp của cha mẹ chồng 29,5 triệu đồng.

Được biết, Hồ Thị Cẩm Thi kết hôn với Đặng Thanh Ph – con trai ông Đặng Quang Ph vào năm 2012, nhưng do bất đồng tình cảm nên đến giữa cuối năm 2024 đôi bạn trẻ này đã chia tay, nhưng tháng 9/2025 mới được tòa án có thẩm quyền giải quyết ly hôn. Theo thời giá hiện nay, số vàng bị mất trộm nêu trên có tổng trị hơn 5 tỷ đồng.