3 loại tội phạm trong “tầm ngắm” của Công an TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2024

Toàn cảnh Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 15/12, Công an TP.HCM tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn.

Theo Công an TP.HCM, bước vào thời điểm cuối năm, dự báo các yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh trật tự sẽ gia tăng. Các đối tượng, băng nhóm hoạt động ma túy, xâm phạm sở hữu, “tín dụng đen”... tăng cường hoạt động; các mâu thuẫn phát trong đời sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tội phạm giết người, cố ý gây thương tích (mâu thuẫn đã hình thành trước đó hoặc bộc phát trong lúc ăn nhậu…).

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có nhiều lực lượng công an tham gia

Do đó, Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024 (tức ngày 03/11/2023 đến ngày 20/01/2024 âm lịch).

Tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM biết: “Trước tình hình kinh tế xã hội do người dân mất việc làm, dự báo dịp Tết Nguyên đán các loại tội phạm sẽ gia tăng, do đó Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Ngoài trụ sở Công an TP.HCM, tại các quận huyện và TP. Thủ Đức cũng đồng loạt ra quân để thể hiện sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP nói chung và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nói riêng”.

Cảnh sát lên đường làm nhiệm vụ sau buổi lễ

Theo đó có 8 mục tiêu được đề ra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm đặc biệt là “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát huy hiệu quả của toàn hệ thống chính trị, vai trò của nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội (nhất là đối với số người thất nghiệp, mất việc làm); phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu các mâu thuẫn, xung đột xã hội không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

CSCĐ được trang bị vũ khí khi ra quân

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phát hiện, tố giác, mạnh mẽ lên án và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các lực lượng công an triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực quản lý cư trú tại các khu chung cư, nhà cao tầng, căn hộ cho thuê; tăng cường kiểm tra các cơ sở này để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy… Quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn PCCC. Song song đó, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ; triển khai phòng chống đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng

Xe đặc chủng cũng được điều động khi ra quân

