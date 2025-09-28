186 chuyến bay bị ảnh hưởng, đường sắt Bắc - Nam gãy ray vì bão Bualoi

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (PTDSQG) thuộc Bộ Xây dựng, tính đến 16h ngày 28/9, bão Bualoi chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực giao thông trên cả nước.

Tại Hà Tĩnh, tuyến QL8C đoạn Km133+304 bị ngập trung bình 60cm, gây tắc đường. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển báo và bố trí người trực gác tại hai đầu để đảm bảo an toàn giao thông. Dự kiến đến 19h cùng ngày sẽ thông xe trở lại.

Lúc 5h45 ngày 28/9, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhận thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị về việc 2 tàu cá Việt Nam gặp nạn tại khu vực vùng biển Cửa Việt. Một tàu đã chìm hoàn toàn, mất liên lạc với 3 thuyền viên. Một tàu khác bị cạn, vỡ mạn, nước tràn vào.

2 tàu cá Việt Nam gặp nạn tại vùng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị trong sáng 28/9. Ảnh: Hữu Thành.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cục Hàng hải đã chỉ đạo Cảng vụ Quảng Trị phối hợp Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai cứu nạn. Sau đó, 8 thuyền viên được cứu đưa vào bờ an toàn, 3 người vẫn đang mất tích. Sự việc cho thấy nguy cơ cao của bão số 10 đối với an toàn hàng hải, đặc biệt tại các khu vực cửa biển miền Trung.

Ảnh hưởng từ bão trong khung giờ 6h - 15h ngày 28/9 khiến hoạt động hàng không xáo trộn mạnh, với 186 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PTDSQT, sân bay Đà Nẵng có 8 chuyến hủy, 51 chuyến hoãn, 6 chuyến chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị, 17 chuyến bay phải chờ; sân bay Phú Bài - Huế có 28 chuyến bay bị hủy; sân bay Đồng Hới ghi nhận 2 chuyến bay bị hủy; sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa có 4 chuyến hủy, 6 chuyến bay khởi hành sớm; 64 chuyến bay đổi đường bay để tránh bão.

186 chuyến bay bị ảnh hưởng trong khung giờ 6h - 15h ngày 28/9 vì bão Bualoi. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, mưa to và gió mạnh khiến đá rơi làm vỡ 1 thanh tà vẹt, biến dạng 1 thanh ray P43 dài 12,5m tại Km 466+610 (khu Lạc Sơn - Lệ Sơn, tỉnh Quảng Trị). Ở khu vực hầm số 6 (Km 725+210), tường hầm bị bung mảng lớn, nguy cơ sụt lở lan rộng, sau đó ngành đường sắt đã phong tỏa khu vực đường sắt đoạn Lạc Sơn - Lệ Sơn lúc 13h, khẩn trương khắc phục và trả đường lúc 14h20.

Ngoài ra, nhiều khoang hầm đường sắt bị thấm nước, mất điện trên một số đoạn tuyến. Các ga từ Lăng Cô đến Tam Kỳ phải dùng máy phát điện và ắc quy dự phòng để đảm bảo vận hành tàu. Ngành đường sắt đang tiếp tục điều thiết bị dự phòng đến khu vực để xử lý sự cố.

Bão Bualoi được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những giờ tới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành giao thông, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.