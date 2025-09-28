Bão có xu hướng chậm lại, chi tiết tác động đến từng tỉnh/thành phố

Đổ bộ vào đêm nay, rạng sáng 29/9

Vào 10h sáng nay (28/9), tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 140km về phía đông đông bắc, cách Quảng Bình cũ khoảng 260km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong chiều tối đến đêm nay, bão có xu hướng di chuyển chậm lại, khoảng 20-25km/h, đi dọc ven biển miền Trung, tiếp tục mạnh thêm, gây mưa lớn, gió giật mạnh cho suốt khu vực từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng.

Khoảng 22 giờ tối nay, tâm bão trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Trong đêm nay và rạng sáng 29/9, bão đổ bộ khu vực đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần.

Bão Bualoi có tốc độ di chuyển chậm lại, đổ bộ đêm nay, rạng sáng mai (29/9).

Đến 10h, bão trên khu vực phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh với cường độ còn cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày và tối 29/9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.

Chi tiết tác động của bão đến từng tỉnh/thành

Do hoàn lưu rất rộng, hướng di chuyển dọc ven biển miền Trung nên bão Bualoi có vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Tại Quảng Trị, từ trưa nay đến tối nay, vùng ven biển có gió mạnh cấp 6-7, riêng khu vực Quảng Bình cũ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão (phần giáp ranh với đèo Ngang) gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ 17 giờ chiều đến 23 giờ đêm 28/9.

Quảng Trị cũng là khu vực hứng chịu lượng mưa rất lớn. Từ hôm qua, khu vực này đã xảy ra mưa lớn, dự báo còn tiếp tục kéo dài đến đêm 29/9, trong đó khu vực Bắc Quảng Trị có mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm, Nam Quảng Trị mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Nghệ An, Hà Tĩnh được coi là trọng tâm đổ bộ của bão Bualoi, từ chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6-7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ 19-23h đêm 28/9. Các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20 giờ ngày 28/9 đến 2 giờ ngày 29/9.

Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là trọng tâm vùng mưa của bão Bualoi với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Mưa ở Hà Tĩnh kéo dài đến đêm 29/9, riêng Bắc Nghệ An mưa còn tiếp tục trong ngày 30/9.

Bão gây mưa lớn ở Nghệ An.

Thanh Hóa nằm ở vùng tâm phía bắc cơn bão khi đổ bộ. Từ chiều 28/9, tỉnh này có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía nam của tỉnh Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13. Thời gian gió mạnh từ 19-23 giờ đêm 28/9.

Thanh Hoá cũng nằm trong vùng mưa lớn, thời gian mưa từ sáng 28/9 đến đêm 30/9 với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Ngoài ra, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi trong hôm nay và ngày mai (29/9) có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực này trong chiều nay cũng có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Khu vực Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh từ chiều 28/9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10. Mưa lớn dự báo bao trùm đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối nay đến đêm 30/9 với tổng lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Các khu vực còn lại của miền Bắc mưa từ đêm 28/9 đến đêm 30/9 với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.